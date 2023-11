Toto Wolff (Mercedes): "Sólo los tontos son optimistas"

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, se mostró encantado con el segundo puesto de Lewis Hamilton en México. El británico ya fue rápido en Austin. No obstante, el vienés advierte que no hay que ser demasiado optimista.

El año pasado, George Russell consiguió la primera y única victoria de la temporada para el equipo Mercedes en Brasil, y este año el equipo de trabajo de Mercedes ha viajado al circuito de Interlagos con buenas cartas. Lewis Hamilton consiguió el segundo puesto en el último GP de México.

El siete veces campeón del mundo ya había cruzado la línea de meta en segundo lugar en Austin, pero posteriormente volvió a perder su puesto en el podio debido a que la bandeja del suelo de su coche estaba demasiado desgastada y ya no cumplía las normas. No obstante, su buena forma era claramente reconocible y también prometedora de cara al fin de semana de carreras en São Paulo.

Sin embargo, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, no quiere alimentar las esperanzas antes del inicio del fin de semana de carreras, advirtiendo en respuesta a la pregunta de si Mercedes puede luchar por la victoria en Brasil. "No lo sé. Si soy demasiado optimista... Sólo los tontos son optimistas. Prefiero no dejarme llevar, hacer el mejor trabajo posible y crear una buena posición de salida en la calificación. Entonces, con suerte, podremos desafiar a Max Verstappen".

"Ahora tenemos el último de tres fines de semana de carrera consecutivos y hemos hecho buenos progresos recientemente. Pero nuestro coche sigue siendo difícil de dominar a veces. Ahora intentaremos empezar el fin de semana en Interlagos con una buena base y luego veremos qué podemos conseguir con él", añadió el piloto vienés.

