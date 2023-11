Toto Wolff (Mercedes): "Solo gli sciocchi sono ottimisti".

Il boss della Mercedes Toto Wolff è soddisfatto del secondo posto di Lewis Hamilton in Messico. Il britannico era già stato veloce ad Austin. Il viennese, tuttavia, mette in guardia dall'essere troppo ottimista.

L'anno scorso, George Russell ha ottenuto la prima e unica vittoria della stagione per il team Mercedes in Brasile, e quest'anno il team Mercedes works si è recato sul circuito di Interlagos con buone carte. Lewis Hamilton ha conquistato il secondo posto nell'ultimo GP in Messico.

Il sette volte campione del mondo aveva già tagliato il traguardo in seconda posizione ad Austin, ma successivamente ha perso nuovamente il podio perché il pianale della sua auto era troppo usurato e non rispettava più le regole. Tuttavia, la buona forma era chiaramente riconoscibile e promettente in vista del weekend di gara a San Paolo.

Tuttavia, il team boss della Mercedes Toto Wolff non vuole alimentare le speranze in vista dell'inizio del weekend di gara, rispondendo con cautela alla domanda se la Mercedes possa lottare per la vittoria in Brasile. "Non lo so. Se sono troppo ottimista... Solo gli sciocchi sono ottimisti. Preferisco non farmi prendere la mano, fare il miglior lavoro possibile e creare una buona posizione di partenza in qualifica. Poi speriamo di poter sfidare Max Verstappen".

"Ora abbiamo l'ultimo di tre weekend di gara consecutivi e abbiamo fatto buoni progressi di recente. Ma la nostra vettura è ancora difficile da padroneggiare a volte. Ora cercheremo di iniziare il weekend di Interlagos con una buona base e poi vedremo cosa riusciremo a fare", ha aggiunto il pilota viennese.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05 Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09. Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, tamponamento

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, rottura della sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 220

04 Sainz 183

05° Alonso 183

06° Norris 169

07° Leclerc 166

08° Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hulkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12