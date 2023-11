Toto Wolff (Mercedes): "Só os tolos são optimistas"

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, ficou muito satisfeito com o segundo lugar de Lewis Hamilton no México. O britânico já tinha sido rápido em Austin. No entanto, o vienense adverte contra o excesso de otimismo.

No ano passado, George Russell conquistou a primeira e única vitória da temporada para a equipa Mercedes no Brasil, e este ano a equipa de trabalho da Mercedes viajou para o circuito de Interlagos com boas cartas. Lewis Hamilton ficou em segundo lugar no mais recente GP do México.

O sete vezes campeão do mundo já tinha cruzado a linha de chegada em segundo lugar em Austin, mas depois perdeu novamente o seu lugar no pódio porque o piso do seu carro estava demasiado gasto e já não cumpria as regras. No entanto, a boa forma era claramente reconhecível e também promissora tendo em vista o fim de semana de corrida em São Paulo.

No entanto, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, não quer alimentar esperanças antes do início do fim de semana de corrida, advertindo em resposta à questão de saber se a Mercedes pode lutar pela vitória no Brasil. "Não sei. Se sou demasiado otimista... Só os tolos são optimistas. Prefiro não me deixar levar, fazer o melhor trabalho possível e criar uma boa posição de partida na qualificação. Depois, espero que possamos desafiar o Max Verstappen".

"Temos agora o último de três fins-de-semana de corridas consecutivos e fizemos bons progressos recentemente. Mas o nosso carro ainda é difícil de dominar por vezes. Vamos agora tentar começar o fim de semana em Interlagos com uma boa base e depois ver o que podemos conseguir com ele", acrescentou o piloto vienense.

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05 Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, falha de suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02º Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06º Norris 169

07º Leclerc 166

08.º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hulkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 731 pontos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12