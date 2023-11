Charles Leclerc : "Senna est mon seul modèle".

Charles Leclerc a été très clair lors de la conférence de presse de la FIA au Brésil : il ne s'attend pas à des miracles lors du week-end de course à Interlagos. Le poleman d'Austin et de Mexico a expliqué que sa Ferrari n'était actuellement pas en mesure de transformer les premières places sur la grille en victoires. Il manque pour cela le rythme de course nécessaire, a souligné le Monégasque.

Mais même si le pilote de 26 ans entame le 20e week-end de course de la saison avec des attentes modestes, les moments forts ne manquent pas. L'actuel septième du championnat du monde a vécu un moment particulier dès le mardi précédant la course. Il a alors visité la fondation du triple champion Ayrton Senna à São Paulo. Jeudi, il a raconté avec enthousiasme cette expérience.

"Ayrton Senna est mon seul modèle. Et la fondation et la famille Senna m'ont invité à São Paulo. J'ai ainsi eu l'occasion de voir l'une de ses voitures de course. On a aussi pu voir quelques casques qu'il utilisait", a rapporté Leclerc.

Le quintuple vainqueur de GP a poursuivi : "C'était vraiment émouvant, j'ai été accueilli très chaleureusement et Viviane (la sœur d'Ayrton) m'a raconté de nombreuses histoires sur les casques et les voitures. C'était une expérience très spéciale pour moi".

Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12