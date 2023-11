Charles Leclerc: "Senna è il mio unico modello".

Charles Leclerc ha chiarito, durante la conferenza stampa della FIA in Brasile, che non si aspetta alcun miracolo nel weekend di gara a Interlagos. Il poleman di Austin e Messico ha spiegato che la sua Ferrari non è attualmente in grado di trasformare i primi posti sulla griglia in vittorie. Il monegasco ha sottolineato che gli manca il ritmo di gara necessario.

Ma anche se il ventiseienne inizia il ventesimo weekend di gara della stagione con aspettative modeste, non mancano i punti di forza. L'attuale settimo pilota del campionato mondiale ha vissuto un momento speciale il martedì prima della gara. Ha visitato la fondazione del tre volte campione Ayrton Senna a San Paolo. Giovedì ha parlato con entusiasmo di questa esperienza.

"Ayrton Senna è il mio unico modello di riferimento. La fondazione e la famiglia Senna mi hanno invitato a San Paolo. Così ho avuto l'opportunità di vedere una delle sue auto da corsa. C'erano anche alcuni dei caschi che usava", ha raccontato Leclerc.

Il cinque volte vincitore del GP ha continuato: "È stato davvero emozionante, mi hanno dato un'accoglienza molto calorosa e Viviane (la sorella di Ayrton) mi ha raccontato molte storie sui caschi e sulle auto. È stata un'esperienza molto speciale per me".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05° Alonso 183

06° Norris 169

07° Leclerc 166

08° Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hulkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12