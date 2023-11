Charles Leclerc: "Senna é o meu único modelo a seguir".

Charles Leclerc deixou claro na conferência de imprensa da FIA no Brasil que não está à espera de milagres no fim de semana de corrida em Interlagos. O autor da pole em Austin e no México explicou que o seu Ferrari não está atualmente em condições de transformar os primeiros lugares da grelha em vitórias. O monegasco sublinhou que lhe falta o ritmo de corrida necessário.

Mas mesmo que o piloto de 26 anos comece o 20º fim de semana da temporada com expectativas modestas, não faltam destaques. O atual sétimo classificado do campeonato do mundo viveu um momento especial na terça-feira antes da corrida. Ele visitou a fundação do tricampeão Ayrton Senna, em São Paulo. Na quinta-feira, ele falou com entusiasmo sobre a experiência.

"Ayrton Senna é o meu único exemplo. E a fundação e a família Senna convidaram-me para ir a São Paulo. Por isso, tive a oportunidade de ver um dos seus carros de corrida. Havia também alguns dos capacetes que ele usava", relatou Leclerc.

O pentacampeão do mundo continuou: "Foi muito emocionante, recebi uma receção muito calorosa e a Viviane (irmã do Ayrton) contou-me muitas histórias sobre os capacetes e os carros. Foi uma experiência muito especial para mim."

