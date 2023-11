FP1 Brésil : Ferrari au top, Max Verstappen en P16

La seule séance d'essais libres à São Paulo s'est terminée avec le meilleur temps de la star de Ferrari Carlos Sainz. Max Verstappen et Sergio Pérez n'ont utilisé que des pneus durs et se sont retrouvés loin derrière sur la feuille des temps.

Les équipes de GP et leurs stars ont été accueillies pour la première séance d'essais libres par un ciel partiellement nuageux et une température extérieure de 29 degrés Celsius. La piste s'était réchauffée jusqu'à 41 degrés au début de la séance. Les experts météo estimaient la probabilité de pluie à 20 pour cent, mais à Interlagos, le temps peut changer rapidement. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle la piste s'est rapidement remplie après que Max Verstappen soit entré en piste en premier.

Le fait que cette session était la seule séance d'essais libres avant les qualifications du GP de dimanche a également permis aux participants du championnat du monde de partir rapidement à la chasse aux données. Logan Sargeant, le rookie de Williams, a été le dernier à quitter le stand, tous les autres pilotes ayant déjà effectué au moins un tour chronométré à ce moment-là.

Après les dix premières minutes, Verstappen était le pilote le plus rapide sur la piste brésilienne. Avec 1:13,138 min, il n'était que 25 millièmes plus rapide que son coéquipier Sergio Pérez. Fernando Alonso, qui a pris la troisième place, était déjà à plus de sept dixièmes de la meilleure marque du triple champion.

Derrière Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton complétaient la liste des temps. Ce dernier s'est toutefois rapidement amélioré pour se hisser à la troisième place derrière le duo Red Bull Racing, qui était près de trois dixièmes plus rapide. Le coéquipier d'Hamilton, George Russell, en a fait de même et s'est classé derrière le septuple champion du monde.

Après dix minutes supplémentaires, le duo Red Bull Racing était toujours en tête, mais Russell avait entre-temps réduit l'écart à 66 millièmes seulement. Alonso, qui avait glissé à la sixième position, a dû rentrer aux stands sur ordre de l'équipe Aston Martin parce que son pneu arrière gauche était à plat.

De l'autre côté de l'échelle du bien-être se trouvait Tsunoda qui, après 22 minutes, a établi une nouvelle référence pour le reste du peloton avec 1:12,802 min. Le Japonais était toutefois le seul à accélérer en pneus médiums à ce moment-là, le reste du peloton étant encore en gomme dure.

Russell a fait de même avec Tsunoda et, à cinq minutes de la mi-temps, il a lui aussi utilisé les gommes jaunes. Ricciardo, quant à lui, a dû patienter car son bas de caisse devait être réparé sur le côté droit.

La star d'AlphaTauri était encore dans le box lorsque George Russell a pris la tête de la course peu avant la mi-temps avec un temps de 1:11,865 min. Derrière, Alonso, Verstappen, Tsunoda, Pérez, Hamilton, Norris, Leclerc, Hülkenberg et Carlos Sainz occupaient les autres places du top 10 devant Oscar Piastri, Lance Stroll, Alex Albon, Ocon, Bottas, Ricciardo, Pierre Gasly, Sargeant, Guanyu Zhou et Kevin Magnussen.

Hülkenberg et Norris ont provoqué une seconde de frayeur : le premier roulait à petite vitesse lorsque Norris a entamé un dépassement avant le virage 12, et les deux GP se sont touchés - ce qui n'a toutefois pas eu de conséquences techniques. Les régulateurs ont en revanche annoncé qu'ils allaient enquêter sur la scène.

Alors que Russell a réussi à se maintenir en tête, les deux pilotes Haas se sont placés derrière le Britannique de l'équipe Mercedes. Tous deux avaient chaussé des pneus tendres. Albon s'est également fait donner le mélange le plus rapide et s'est glissé à la troisième place derrière Hülkenberg.

Stroll a réussi à se hisser à la 4e place avec les gommes médium, devant Magnussen, Alonso, Verstappen, Tsunoda, Pérez, Bottas, Gasly, Ocon, Hamilton, Zhou, Norris, Leclerc, Sainz, Piastri, Ricciardo et Sargeant. Alonso, Verstappen, Pérez, Leclerc et Sainz ont été les seuls pilotes du peloton à ne rouler qu'avec les pneus durs pendant les 50 premières minutes.

Si Hülkenberg a pu se réjouir de la deuxième place sur l'écran de chronométrage à cinq minutes de la fin de la séance, l'Allemand n'est pas resté sans inquiétude puisqu'il a signalé qu'il n'avait plus de puissance après une folle chevauchée sur les bordures dans le quatrième virage.

La concurrence ne s'est pas laissée distraire, plusieurs pilotes ont fait un tour en pneus tendres à la fin et Sainz a pris la tête avec 1:11,732 min devant son coéquipier chez Ferrari, Leclerc. Sainz a pu se réjouir de son meilleur temps, Leclerc, Russell, Hülkenberg, Albon, Stroll, Gasly, Zhou, Sargeant et Magnussen se sont classés dans le top 10. Verstappen, qui n'avait utilisé que les pneus durs, s'est classé 16e.

1ère séance d'essais, Interlagos

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,732 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,108 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,133

04. Nico Hülkenberg (All), Haas, +0,196

05. Alex Albon (T), Williams, +0,312

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,404

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,452

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,749

09. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,847

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,860

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,883

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,906

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,982

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,046

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,047

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,061

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,280

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,324

19. Lando Norris (GB), McLaren, +1,897

20e Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,106