FP1 Brasile: Ferrari in testa, Max Verstappen in P16

Le squadre del GP e le loro star sono state accolte da un cielo parzialmente nuvoloso e da una temperatura esterna di 29 gradi Celsius per la prima sessione di prove libere. La pista si è riscaldata fino a 41 gradi all'inizio della sessione. Secondo gli esperti meteo, la probabilità di pioggia era del 20%, ma a Interlagos il tempo può cambiare rapidamente. Questo non è stato l'unico motivo per cui la pista si è riempita rapidamente dopo che Max Verstappen è sceso in pista per primo.

Il fatto che questa sessione fosse l'unica di prove libere prima delle qualifiche del GP di domenica ha fatto sì che i contendenti al campionato andassero rapidamente a caccia di dati. Il debuttante della Williams Logan Sargeant è stato l'ultimo a lasciare i box; tutti gli altri piloti avevano già completato almeno un giro cronometrato.

Dopo i primi dieci minuti, Verstappen è stato il pilota più veloce sul tracciato brasiliano. Con un tempo di 1:13.138 minuti, è stato solo 25 millesimi più veloce del suo compagno di squadra Sergio Pérez. Fernando Alonso, che si è classificato terzo, era già a più di sette decimi dal miglior tempo del tre volte campione.

Dietro ad Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton hanno completato la classifica dei tempi. Quest'ultimo, tuttavia, si è subito portato al terzo posto dietro al duo della Red Bull Racing, più veloce di quasi tre decimi. Il compagno di squadra di Hamilton, George Russell, ha seguito l'esempio e si è piazzato dietro al sette volte campione del mondo.

Dopo altri dieci minuti, il duo Red Bull Racing era ancora in testa, ma Russell aveva ridotto il distacco a soli 66 millesimi. Alonso, scivolato in sesta posizione, è dovuto rientrare ai box su indicazione del team Aston Martin perché il suo pneumatico posteriore sinistro era sgonfio.

Sull'altro versante della scala di valori c'era Tsunoda, che ha stabilito un nuovo punto di riferimento per il resto del gruppo con un tempo di 1:12.802 minuti dopo 22 minuti. Tuttavia, il pilota giapponese era l'unico a montare pneumatici medio-duri in questo momento, mentre il resto del gruppo era ancora in mescola dura.

Russell ha fatto la stessa fine di Tsunoda ed è uscito con le gomme gialle cinque minuti prima dell'intervallo. Ricciardo, invece, ha dovuto resistere perché il suo sottofondo doveva essere riparato sul lato destro.

La stella di AlphaTauri era ancora ai box quando George Russell ha preso il comando poco prima dell'intervallo con un tempo di 1:11.865. Seguono Alonso, Verstappen, Tsunoda, Pérez, Hamilton, Norris, Leclerc, Hülkenberg e Carlos Sainz negli altri primi 10 posti davanti a Oscar Piastri, Lance Stroll, Alex Albon, Ocon, Bottas, Ricciardo, Pierre Gasly, Sargeant, Guanyu Zhou e Kevin Magnussen.

Hülkenberg e Norris hanno causato un momento di shock: il primo viaggiava a velocità ridotta quando Norris ha iniziato a sorpassare prima della curva 12, causando il contatto tra i due piloti del GP, ma senza conseguenze tecniche. Tuttavia, i commissari sportivi hanno annunciato un'indagine sulla scena.

Mentre Russell è riuscito a mantenere la testa della corsa, i due piloti della Haas si sono messi alle spalle del britannico del team Mercedes. Entrambi avevano montato pneumatici morbidi. Anche Albon aveva la mescola più veloce e si è portato in terza posizione dietro Hülkenberg.

Stroll ha concluso al quarto posto con le gomme medie davanti a Magnussen, Alonso, Verstappen, Tsunoda, Pérez, Bottas, Gasly, Ocon, Hamilton, Zhou, Norris, Leclerc, Sainz, Piastri, Ricciardo e Sargeant. Alonso, Verstappen, Pérez, Leclerc e Sainz sono stati gli unici piloti in campo a montare le gomme dure per i primi 50 minuti.

Sebbene Hülkenberg abbia potuto festeggiare il secondo posto sul monitor dei tempi a cinque minuti dalla fine della sessione, il tedesco non è stato esente da preoccupazioni, poiché ha riferito di aver esaurito la potenza dopo una corsa selvaggia sui cordoli della quarta curva.

La competizione non si è distratta, diversi piloti hanno completato un giro con le gomme morbide alla fine e Sainz ha preso il comando davanti al suo compagno di squadra della Ferrari Leclerc con un tempo di 1:11.732 minuti. Sainz è stato felicissimo di aver fatto segnare il tempo più veloce, mentre Leclerc, Russell, Hülkenberg, Albon, Stroll, Gasly, Zhou, Sargeant e Magnussen seguivano le altre 10 posizioni della top 10. Verstappen, che ha utilizzato solo le gomme dure, si è classificato 16°.

1ª prova, Interlagos

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.732 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,108 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,133

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.196

05 Alex Albon (T), Williams, +0.312

06 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.404

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +0.452

08 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.749

09 Logan Sargeant (USA), Williams, +0,847

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.860

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.883

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.906

13° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.982

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1.046

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.047

16° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1.061

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.280

18° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.324

19° Lando Norris (GB), McLaren, +1.897

20° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.106