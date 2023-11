FP1 Brasil: Ferrari em primeiro, Max Verstappen em P16

A única sessão de treinos livres em São Paulo terminou com a estrela da Ferrari, Carlos Sainz, a registar o melhor tempo. Max Verstappen e Sergio Pérez estavam apenas com os pneus duros e terminaram muito abaixo na tabela de tempos.

As equipas de GP e as suas estrelas foram recebidas por um céu parcialmente nublado e uma temperatura exterior de 29 graus Celsius para a primeira sessão de treinos livres. A pista tinha aquecido até aos 41 graus no início da sessão. Os especialistas em meteorologia estimam que a probabilidade de chuva é de 20%, mas o tempo pode mudar rapidamente em Interlagos. Esta não foi a única razão pela qual a pista encheu rapidamente depois de Max Verstappen ter entrado em pista primeiro.

O facto de esta sessão ser a única sessão de treinos livres antes da qualificação para o GP de domingo também significou que os candidatos ao título foram rapidamente à caça de dados. O estreante da Williams, Logan Sargeant, foi o último a sair das boxes; todos os outros pilotos já tinham completado pelo menos uma volta cronometrada nesta altura.

Após os primeiros dez minutos, Verstappen era o piloto mais rápido na pista brasileira. Com um tempo de 1:13.138 minutos, foi apenas 25 milésimos mais rápido do que o seu companheiro de equipa Sergio Pérez. Fernando Alonso, que terminou em terceiro, já estava a mais de sete décimos do melhor tempo do tricampeão.

Atrás de Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton completaram a tabela de tempos. No entanto, este último melhorou rapidamente para o terceiro lugar, atrás da dupla da Red Bull Racing, que foi quase três décimos mais rápida. O companheiro de equipa de Hamilton, George Russell, seguiu o exemplo e alinhou atrás do sete vezes campeão do mundo.

Após mais dez minutos, a dupla da Red Bull Racing ainda estava na frente, mas Russell tinha reduzido a diferença para apenas 66 milésimos. Alonso, que tinha caído para a sexta posição, teve de ir à box por indicação da equipa Aston Martin, porque o pneu traseiro esquerdo estava furado.

Do outro lado da escala de bem-estar estava Tsunoda, que estabeleceu uma nova referência para o resto do pelotão com um tempo de 1:12,802 minutos após 22 minutos. No entanto, o piloto japonês era o único a usar os pneus médio-duros nesta altura, com o resto do pelotão ainda com o composto duro.

Russell fez o mesmo que Tsunoda e também saiu com os pneus amarelos cinco minutos antes do intervalo. Ricciardo, por outro lado, teve de aguentar porque o seu piso inferior teve de ser reparado no lado direito.

A estrela da AlphaTauri ainda estava nas boxes quando George Russell assumiu a liderança pouco antes do intervalo com um tempo de 1:11.865 minutos. Ele foi seguido por Alonso, Verstappen, Tsunoda, Pérez, Hamilton, Norris, Leclerc, Hülkenberg e Carlos Sainz nos outros 10 primeiros lugares, à frente de Oscar Piastri, Lance Stroll, Alex Albon, Ocon, Bottas, Ricciardo, Pierre Gasly, Sargeant, Guanyu Zhou e Kevin Magnussen.

Hülkenberg e Norris causaram um momento de choque: o primeiro viajava a uma velocidade de cruzeiro quando Norris começou a ultrapassar antes da curva 12, fazendo com que os dois pilotos de GP entrassem em contacto - mas sem quaisquer consequências técnicas. No entanto, os comissários de pista anunciaram uma investigação sobre o sucedido.

Enquanto Russell conseguiu manter a liderança, os dois pilotos da Haas ficaram atrás do britânico da equipa Mercedes. Ambos tinham montado os pneus macios. Albon também tinha o composto de pneus mais rápido e subiu para o terceiro lugar, atrás de Hülkenberg.

Stroll terminou em quarto com os pneus médio-duros, à frente de Magnussen, Alonso, Verstappen, Tsunoda, Pérez, Bottas, Gasly, Ocon, Hamilton, Zhou, Norris, Leclerc, Sainz, Piastri, Ricciardo e Sargeant. Alonso, Verstappen, Pérez, Leclerc e Sainz foram os únicos pilotos no pelotão que só usaram pneus duros nos primeiros 50 minutos.

Apesar de Hülkenberg também ter podido festejar o segundo lugar no monitor de tempos a cinco minutos do final da sessão, o alemão não estava isento de preocupações, uma vez que relatou ter ficado sem potência depois de uma passagem selvagem pelos lancis na quarta curva.

A competição não se distraiu com isso, vários pilotos completaram uma volta com os pneus macios no final e Sainz assumiu a liderança à frente do seu companheiro de equipa da Ferrari, Leclerc, com um tempo de 1:11.732 minutos. Sainz ficou muito satisfeito por ter estabelecido o melhor tempo, com Leclerc, Russell, Hülkenberg, Albon, Stroll, Gasly, Zhou, Sargeant e Magnussen a seguirem-se nas outras 10 primeiras posições. Verstappen, que só usou os pneus duros, terminou em 16º.

1º treino, Interlagos

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.732 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,108 seg.

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,133

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,196

05 Alex Albon (T), Williams, +0,312

06 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,404

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +0,452

08 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,749

09 Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,847

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,860

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,883

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,906

13º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,982

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,046

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,047

16º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,061

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,280

18º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,324

19º Lando Norris (GB), McLaren, +1,897

20º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,106