Clasificación São Paulo: Max Verstappen se lleva la pole

Las estrellas del GP pudieron empezar la calificación del GP de São Paulo el domingo con la pista seca, pero tuvieron que esperar 15 minutos porque se retrasó el inicio de la sesión. El motivo fueron los trabajos de limpieza de la pista en la que competían los Porsche brasileños. Las estrellas del GP se alinearon en el pit lane y la pista de 4,309 kilómetros se llenó rápidamente cuando por fin comenzó la sesión.

El campeón Max Verstappen se quejó tras la primera vuelta rápida: "Mi coche rebota como un canguro, es el mismo problema que en México." Los escrutadores Gerd Ennser, Loic Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi y Luciano Burti anunciaron la primera investigación posterior a la sesión tras sólo cinco minutos. El motivo fue la maniobra furtiva de George Russell a la salida del pit lane, donde Pierre Gasly quedó retenido. "Dios mío, eso ha sido peligroso", comentó por radio el piloto alpino.

Tras la primera tanda, el orden era Charles Leclerc por delante de Oscar Piastri, Lance Stroll, Lando Norris, Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, George Russell, Esteban Ocon y Daniel Ricciardo. En el resto de posiciones se situaron Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Logan Sargeant y Alex Albon, que tuvieron que mejorar para pasar a la Q2.

Leclerc, que encabezó la tabla de tiempos con 1:10.472 minutos, y Piastri, que se quedó a 47 milésimas en segundo lugar, decidieron finalmente no iniciar una persecución final de tiempos en la Q1. George Russell mejoró el mejor tiempo de la Q1 a 1:10.340 min, mientras que la sesión terminó para Tsunoda (P16), Ricciardo (P17), Bottas (P18), Sargeant (P19) y Zhou (P20).

Tsunoda se quejó por radio de que Hamilton le había retrasado. Sin embargo, la repetición de las imágenes mostró una escena en la que el piloto japonés fue bloqueado por Pierre Gasly. Sin embargo, control de carrera anunció una escena diferente de posible bloqueo, que se había producido entre GAsly y Ocon. Tampoco hubo buenas noticias de los comisarios para Stroll, que fue el centro de atención de los comisarios por exceder el tiempo máximo permitido.

Error costoso de Alex Albon

Debido a la amenaza de lluvia, la pista también se llenó rápidamente en la Q2. Y Verstappen marcó el primer crono del segundo segmento de clasificación con 1:10.162 minutos. Tras el primer intento, Leclerc, Russell, Sainz, Hülkenberg y Magnussen corrían el riesgo de no pasar a la Q3. Verstappen se hizo con la primera posición por delante de Norris, Piastri, Pérez, Stroll, Hamilton, Ocon, Gasly, Albon y Alonso.

Sin embargo, aún quedaba tiempo suficiente para asegurar la progresión y los dos pilotos de Haas se alinearon en 8ª y 9ª posición tras la primera vuelta rápida, con el alemán en cabeza. Cuatro minutos antes del final de la Q2, Norris se puso en cabeza con un tiempo de 1:10.021 minutos por delante de Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Stroll, Hülkenberg, Ocon, Magnussen, Gasly y Albon.

Como en México, a este último se le quitó un buen tiempo de la Q2 por haber superado los límites de la pista. Norris siguió siendo el más rápido, Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Hamilton, Leclerc, Russell y Piastri también pasaron a la Q3, mientras que la clasificación se acabó para Hülkenberg, Ocon, Gasly, Magnussen y Albon.

Una tormenta acorta la persecución del tiempo

Antes de que comenzara el último segmento de la sesión clasificatoria se cernieron sobre la pista amenazantes nubes de lluvia y los espectadores se prepararon para la lluvia. Las estrellas del GP volvieron a alinearse al final del pit lane cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a caer en la duodécima curva. A pesar de ello, los diez pilotos pudieron completar una primera vuelta cronometrada con los neumáticos blandos. Sin embargo, fue demasiado tarde para Piastri, que fue el último en salir, ya que se salió de la pista y tuvo que volver a boxes. Sainz también sufrió un trompo, pero logró cruzar la línea de meta en octavo lugar.

El orden tras el primer intento era Verstappen por delante de Leclerc, Stroll, Alonso, Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Pérez y Piastri. Todos los pilotos se dirigieron entonces a boxes y el cielo se tiñó de negro, lo que llevó a Fernando Alonso a avisar por radio: "Es de noche". El viento arreció y control de carrera decidió interrumpir la sesión a falta de poco menos de cuatro minutos para el final. Después de que el tiempo empeorara cada vez más, se tomó la decisión de dar por terminada la clasificación.

Verstappen dijo tras la clasificación: "No sabíamos cuándo iba a llover. Es una locura, Charles y yo lo estábamos discutiendo, nuestras vueltas fueron terribles porque el viento cambió y se hizo más fuerte. Perdimos mucho tiempo por eso y todo se volvió muy agitado".

De cara a la carrera, el holandés dijo: "Todo el mundo parece estar muy cerca. Se ha visto en la sesión de clasificación y espero que ocurra lo mismo en la carrera. Como siempre, todo dependerá de la degradación de los neumáticos. El año pasado no lo gestionamos tan bien, pero esta vez debería ser mejor".

Leclerc se mostró satisfecho: "El formato sprint nos va bien. Pero para ser honesto, nunca he experimentado algo como lo de hoy en toda mi carrera. A partir de la cuarta curva, el coche era muy difícil de pilotar. No había agarre, a pesar de que no llovía. Pensé en volver a boxes. El segundo puesto fue una agradable sorpresa. Pero hoy la pista estaba muy extraña".

Por su parte, Stroll explicó: "El coche se sintió bien durante toda la sesión. La Q3 fue bastante complicada y mi vuelta fue realmente mala. No acerté en algunos vértices y tuve problemas con el bloqueo de las ruedas. Pero al final fue suficiente para el tercer puesto, que estuvo muy bien".

Clasificación GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275