Qualifications São Paulo : Max Verstappen s'empare de la pole

Les stars du GP ont pu prendre le départ des qualifications du GP de São Paulo dimanche sur une piste sèche, mais elles ont dû patienter 15 minutes car le début de la séance a été retardé. La raison en était des travaux de nettoyage de la piste sur laquelle évoluaient les Porsche brésiliennes. Les stars du GP se sont alignées dans la voie des stands et la piste de 4,309 km s'est donc rapidement remplie lorsque le départ a enfin été donné.

Le champion Max Verstappen s'est plaint après le premier tour rapide : "Ma voiture saute comme un kangourou, c'est le même problème qu'au Mexique". Les gardiens du règlement, Gerd Ennser, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi et Luciano Burti, ont annoncé la première enquête après la séance après seulement cinq minutes. La raison en était le passage en douce de George Russell à la sortie de la pitlane, où Pierre Gasly a été retenu. "Mon Dieu, c'était dangereux", a déclaré le pilote Alpine par radio.

Après le premier run, l'ordre était le suivant : Charles Leclerc devant Oscar Piastri, Lance Stroll, Lando Norris, Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, George Russell, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo. Aux autres rangs, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Logan Sargeant et Alex Albon devaient s'améliorer pour accéder à la Q2.

Leclerc, en tête de la feuille des temps avec 1:10.472 min, et Piastri, deuxième à 47 millièmes de seconde, ont finalement renoncé à entamer une dernière chasse aux temps en Q1. George Russell a amélioré le record de la Q1 à 1:10.340 min, tandis que la séance était terminée pour Tsunoda (16e), Ricciardo (17e), Bottas (18e), Sargeant (19e) et Zhou (20e).

Tsunoda s'est plaint à la radio d'avoir été retardé par Hamilton. Mais la rediffusion des images a montré une scène où le Japonais était bloqué par Pierre Gasly. La direction de course a cependant annoncé une autre scène pour un possible blocage, qui s'était produite entre GAsly et Ocon. Les gardiens du règlement n'ont pas non plus donné de bonnes nouvelles à Stroll, qui était dans le collimateur des stewards pour avoir dépassé le temps maximum autorisé.

Une erreur coûteuse d'Alex Albon

En raison de la menace de la pluie, la piste s'est également rapidement remplie en Q2. Et Verstappen a gravé sur l'asphalte le premier temps au tour de la deuxième séance de qualification avec 1:10,162 min. Après la première tentative, Leclerc, Russell, Sainz, Hülkenberg et Magnussen étaient en danger de ne pas pouvoir accéder à la Q3. Verstappen occupait la première position devant Norris, Piastri, Pérez, Stroll, Hamilton, Ocon, Gasly, Albon et Alonso.

Mais il restait encore suffisamment de temps pour assurer la suite et les deux pilotes Haas se sont alignés en 8e et 9e position après le premier tour rapide, l'Allemand ayant pris l'avantage. A quatre minutes de la fin de la Q2, Norris a pris la tête avec un temps de 1:10.021 devant Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Stroll, Hülkenberg, Ocon, Magnussen, Gasly et Albon.

Ce dernier, comme au Mexique, s'est vu retirer un bon temps de tour en Q2 pour avoir dépassé les limites de la piste. Norris est resté le plus rapide, Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Hamilton, Leclerc, Russell et Piastri ont également réussi à passer en Q3, alors que la qualification était terminée pour Hülkenberg, Ocon, Gasly, Magnussen et Albon.

L'orage écourte la chasse aux temps

Des nuages de pluie menaçants se sont amoncelés au-dessus de la piste avant le début du dernier segment des qualifications et les spectateurs se sont préparés à recevoir les précipitations. Les stars du GP se sont à nouveau alignées au bout de la pitlane, car les premières gouttes de pluie tombaient déjà dans le douzième virage. Malgré cela, les dix pilotes ont pu effectuer un premier tour chronométré avec les slicks tendres. Mais il était un peu trop tard pour Piastri, le dernier à sortir, qui a glissé hors de la piste et a dû rentrer au stand. Sainz a également fait une sortie de piste, mais il a réussi à franchir la ligne et à se hisser à la huitième place.

Après la première tentative, l'ordre était le suivant : Verstappen, Leclerc, Stroll, Alonso, Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Pérez et Piastri. Tous les pilotes se sont ensuite dirigés vers les stands et le ciel est devenu noir, si bien que Fernando Alonso a envoyé un message radio : "C'est la nuit". Le vent s'est intensifié et la direction de course a décidé d'interrompre la séance à moins de quatre minutes de la fin. Après que les conditions météorologiques se soient aggravées, ils ont décidé de déclarer la fin de la séance de qualification.

Verstappen a déclaré après la séance de qualification : "Nous ne savions pas quand la pluie allait arriver. Mais c'est fou, Charles et moi venons d'en discuter, nos tours étaient terribles parce que le vent changeait et devenait plus fort. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause de cela et tout est devenu très agité".

En ce qui concerne la course, le Néerlandais a déclaré : "Tout le monde est apparemment très proche les uns des autres. On le voit en qualifications, je m'attends à la même chose en course. Comme toujours, tout va tourner autour de la dégradation des pneus. Nous n'y sommes pas parvenus l'an dernier, mais cela devrait être mieux cette fois-ci".

Leclerc se réjouissait : "Le format sprint fonctionne bien pour nous. Mais honnêtement, je n'ai jamais vécu quelque chose comme aujourd'hui de toute ma carrière. A partir du quatrième virage, la voiture était extrêmement difficile à piloter. Il n'y avait pas d'adhérence, même s'il ne pleuvait pas. J'ai pensé à retourner au stand. La deuxième place a été une bonne surprise en conséquence. Mais c'était très étrange aujourd'hui, dehors, sur la piste".

De son côté, Stroll a expliqué : "La voiture s'est bien comportée tout au long de la séance. La Q3 a été assez délicate et mon tour était vraiment mauvais. Je n'ai pas réussi à atteindre certains sommets et je me suis battu avec des roues bloquées. Mais à la fin, c'était suffisant pour la troisième place, ce qui était vraiment bien".

GP-Qualifying, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10.547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275