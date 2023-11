Qualifiche San Paolo: Max Verstappen conquista la pole position

Le star del GP hanno potuto iniziare le qualifiche del GP di San Paolo domenica su pista asciutta, ma hanno dovuto aspettare 15 minuti perché l'inizio della sessione è stato ritardato. Il motivo è stato il lavoro di pulizia della pista su cui gareggiava la serie Porsche brasiliana. Le star del GP si sono schierate nella corsia dei box e la pista di 4,309 chilometri si è riempita rapidamente quando la sessione ha finalmente preso il via.

Il campione Max Verstappen si è lamentato dopo il primo giro veloce: "La mia auto rimbalza come un canguro, è lo stesso problema del Messico". I commissari tecnici Gerd Ennser, Loic Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi e Luciano Burti hanno annunciato la prima indagine post-sessione dopo soli cinque minuti. Il motivo è stata la guida furtiva di George Russell all'uscita della corsia dei box, dove Pierre Gasly è stato trattenuto. "Mio Dio, è stato pericoloso", ha detto via radio il pilota alpino.

Dopo la prima manche, l'ordine era Charles Leclerc davanti a Oscar Piastri, Lance Stroll, Lando Norris, Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, George Russell, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo. Nelle altre posizioni si sono piazzati Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Logan Sargeant e Alex Albon, che hanno dovuto migliorare per entrare in Q2.

Leclerc, in cima alla classifica dei tempi con 1:10.472 minuti, e Piastri, che si trovava a 47 millesimi di secondo in seconda posizione, alla fine hanno deciso di non iniziare la rincorsa al tempo finale della Q1. George Russell ha migliorato il tempo della Q1 portandolo a 1:10.340 minuti, mentre la sessione è terminata per Tsunoda (P16), Ricciardo (P17), Bottas (P18), Sargeant (P19) e Zhou (P20).

Tsunoda si è lamentato via radio di essere stato ostacolato da Hamilton. Tuttavia, il replay del filmato ha mostrato una scena in cui il pilota giapponese è stato bloccato da Pierre Gasly. Tuttavia, il controllo di gara ha annunciato una scena diversa per un possibile blocco, avvenuto tra Gasly e Ocon. Non ci sono state buone notizie nemmeno per Stroll, che è stato al centro dell'attenzione degli steward per aver superato il limite massimo di tempo.

Un errore che costa caro ad Alex Albon

A causa della minaccia di pioggia, la pista si è riempita rapidamente anche in Q2. Verstappen ha fatto segnare il primo tempo del secondo segmento di qualifiche con 1:10.162 minuti. Dopo il primo tentativo, Leclerc, Russell, Sainz, Hülkenberg e Magnussen hanno rischiato di non passare alla Q3. Verstappen ha conquistato la prima posizione davanti a Norris, Piastri, Pérez, Stroll, Hamilton, Ocon, Gasly, Albon e Alonso.

Tuttavia, c'era ancora abbastanza tempo per assicurarsi la progressione e i due piloti Haas si sono schierati in 8° e 9° posizione dopo il primo giro veloce, con il tedesco in testa. A quattro minuti dalla fine della Q2, Norris ha preso il comando con un tempo di 1:10.021 minuti davanti a Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Stroll, Hülkenberg, Ocon, Magnussen, Gasly e Albon.

Come in Messico, a quest'ultimo è stato tolto un buon tempo sul giro Q2 perché aveva superato i limiti della pista. Norris è rimasto il più veloce, Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Hamilton, Leclerc, Russell e Piastri sono entrati in Q3, mentre le qualifiche sono terminate per Hülkenberg, Ocon, Gasly, Magnussen e Albon.

Il temporale accorcia la caccia al tempo

Prima dell'inizio dell'ultimo segmento di qualifiche, sulla pista si sono addensate nubi minacciose e gli spettatori si sono preparati alla pioggia. Le star del GP si sono nuovamente schierate alla fine della corsia dei box mentre le prime gocce di pioggia iniziavano a cadere alla dodicesima curva. Nonostante ciò, tutti e dieci i piloti sono riusciti a completare un primo giro cronometrato sulle gomme slick morbide. Tuttavia, è stato un po' troppo tardi per Piastri, che è stato l'ultimo a uscire, in quanto è scivolato fuori pista ed è dovuto rientrare ai box. Anche Sainz è stato protagonista di un testacoda, ma è riuscito a passare il traguardo in ottava posizione.

L'ordine dopo il primo tentativo è stato Verstappen davanti a Leclerc, Stroll, Alonso, Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Pérez e Piastri. Tutti i piloti si sono poi diretti ai box e il cielo è diventato nero, inducendo Fernando Alonso a dire via radio: "È notte". Il vento si è alzato e il controllo gara ha deciso di interrompere la sessione a poco meno di quattro minuti dalla fine. Dopo che il tempo è peggiorato sempre di più, si è deciso di dichiarare concluse le qualifiche.

Verstappen ha dichiarato dopo le qualifiche: "Non sapevamo quando sarebbe arrivata la pioggia. È pazzesco, Charles e io ne stavamo discutendo, i nostri giri sono stati terribili perché il vento è cambiato ed è diventato più forte. Abbiamo perso molto tempo per questo motivo e tutto è diventato molto frenetico".

In vista della gara, l'olandese ha dichiarato: "Sembra che tutti siano molto vicini. Lo si è visto nelle qualifiche e mi aspetto lo stesso in gara. Come sempre, tutto dipenderà dal degrado degli pneumatici. L'anno scorso non l'abbiamo gestito bene, ma questa volta dovrebbe andare meglio".

Leclerc è soddisfatto: "Il formato sprint funziona bene per noi. Ma ad essere sincero, non ho mai vissuto un'esperienza simile a quella di oggi in tutta la mia carriera. Dalla quarta curva in poi, la macchina era estremamente difficile da guidare. Non c'era aderenza, anche se non pioveva. Ho pensato di rientrare ai box. Il secondo posto è stata una bella sorpresa. Ma oggi in pista era molto strano".

Da parte sua, Stroll ha spiegato: "La macchina si è sentita bene per tutta la sessione. La Q3 è stata piuttosto complicata e il mio giro è stato davvero pessimo. Non ho azzeccato alcune curve e ho faticato a bloccare le ruote. Ma alla fine è stato sufficiente per il terzo posto, che è stato davvero buono".

Qualifiche del GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275