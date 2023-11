Qualificação São Paulo: Max Verstappen faz a pole

As estrelas do GP foram autorizadas a iniciar a qualificação para o GP de São Paulo no domingo numa pista seca, mas tiveram de esperar 15 minutos porque o início da sessão foi adiado. O motivo foi a realização de trabalhos de limpeza na pista em que a série Porsche brasileira estava a correr. As estrelas do GP alinharam nas boxes e a pista de 4,309 quilómetros encheu-se rapidamente quando a sessão finalmente começou.

O campeão Max Verstappen queixou-se após a primeira volta rápida: "O meu carro está a saltar como um canguru, é o mesmo problema que no México". Os inspectores Gerd Ennser, Loic Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi e Luciano Burti anunciaram a primeira investigação pós-sessão após apenas cinco minutos. A razão para isso foi a condução furtiva de George Russell à saída da via das boxes, onde Pierre Gasly ficou retido. "Meu Deus, isso foi perigoso", disse o piloto da Alpine pelo rádio.

Após a primeira corrida, a ordem era Charles Leclerc à frente de Oscar Piastri, Lance Stroll, Lando Norris, Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, George Russell, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo. Nas outras posições ficaram Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Logan Sargeant e Alex Albon, que tiveram de melhorar para passar à Q2.

Leclerc, que liderou a tabela de tempos com 1:10.472 minutos, e Piastri, que ficou a 47 milésimos de segundo na segunda posição, acabaram por decidir não iniciar uma última perseguição ao tempo da Q1. George Russell melhorou o melhor tempo da Q1 para 1:10.340 min, enquanto a sessão terminou para Tsunoda (P16), Ricciardo (P17), Bottas (P18), Sargeant (P19) e Zhou (P20).

Tsunoda queixou-se no rádio que tinha sido atrasado por Hamilton. No entanto, a repetição das imagens mostrou uma cena em que o piloto japonês foi bloqueado por Pierre Gasly. No entanto, o controlo da corrida anunciou uma cena diferente de possível bloqueio, que tinha ocorrido entre Gasly e Ocon. Também não houve boas notícias dos comissários de pista para Stroll, que foi alvo da atenção dos comissários por ter excedido o limite máximo de tempo.

Erro custoso de Alex Albon

Devido à ameaça de chuva, a pista também encheu rapidamente na Q2. E Verstappen fez a primeira volta do segundo segmento de qualificação com 1:10.162 minutos. Após a primeira tentativa, Leclerc, Russell, Sainz, Hülkenberg e Magnussen estavam em risco de não passar para a Q3. Verstappen assumiu a primeira posição, à frente de Norris, Piastri, Pérez, Stroll, Hamilton, Ocon, Gasly, Albon e Alonso.

No entanto, ainda havia tempo suficiente para garantir a progressão e os dois pilotos da Haas alinharam na 8ª e 9ª posições após a primeira volta rápida, com o alemão a liderar. Quatro minutos antes do final da Q2, Norris assumiu a liderança com um tempo de 1:10.021 minutos à frente de Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Stroll, Hülkenberg, Ocon, Magnussen, Gasly e Albon.

Tal como no México, este último foi privado de uma boa volta no Q2 por ter ultrapassado os limites da pista. Norris continuou a ser o mais rápido, Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, Hamilton, Leclerc, Russell e Piastri também chegaram à Q3, enquanto a qualificação terminou para Hülkenberg, Ocon, Gasly, Magnussen e Albon.

Tempestade encurta a perseguição ao tempo

Nuvens de chuva ameaçadoras juntaram-se sobre a pista antes do início do último segmento de qualificação e os espectadores prepararam-se para a chuva. As estrelas do GP voltaram a alinhar-se no final da via das boxes quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair na décima segunda curva. Apesar disso, todos os dez pilotos conseguiram efetuar uma primeira volta cronometrada com os pneus macios. No entanto, foi um pouco tarde demais para Piastri, que foi o último a sair, uma vez que deslizou para fora da pista e teve de regressar às boxes. Sainz também rodou, mas conseguiu passar a linha e chegar ao oitavo lugar.

A ordem após a primeira tentativa era Verstappen à frente de Leclerc, Stroll, Alonso, Hamilton, Russell, Norris, Sainz, Pérez e Piastri. Todos os pilotos se dirigiram para as boxes e o céu ficou negro, levando Fernando Alonso a dizer pelo rádio: "É noite." O vento aumentou e o controlo de corrida decidiu interromper a sessão a pouco menos de quatro minutos do fim. Depois de o tempo ter piorado cada vez mais, foi tomada a decisão de declarar a qualificação terminada.

Verstappen disse após a qualificação: "Não sabíamos quando a chuva ia chegar. É de loucos, eu e o Charles estávamos a discutir isso, as nossas voltas foram terríveis porque o vento mudou e ficou mais forte. Perdemos muito tempo por causa disso e tornou-se tudo muito agitado".

Olhando para a corrida, o holandês disse: "Todos parecem estar muito próximos uns dos outros. Podemos ver isso na qualificação e espero o mesmo na corrida. Como sempre, o que vai estar em causa é a degradação dos pneus. No ano passado não conseguimos gerir isso muito bem, mas desta vez deve ser melhor."

Leclerc estava satisfeito: "O formato de sprint funciona bem para nós. Mas, para ser sincero, nunca tinha experimentado nada como hoje em toda a minha carreira. A partir da quarta curva, o carro estava extremamente difícil de conduzir. Não havia aderência, apesar de não estar a chover. Pensei em voltar para as boxes. O segundo lugar foi uma boa surpresa. Mas hoje foi muito estranho estar na pista".

Por seu lado, Stroll explicou: "Senti-me bem com o carro durante toda a sessão. A Q3 foi bastante complicada e a minha volta foi muito má. Não acertei em alguns ápexes e tive dificuldades com o bloqueio das rodas. Mas no final foi o suficiente para o terceiro lugar, o que foi muito bom."

Qualificação GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275