Max Verstappen logra la pole en Brasil: gritos por radio

Gran actuación del tricampeón de Fórmula 1 Max Verstappen en la última sesión de entrenamientos del tradicional GP de Brasil, que desde hace varios años se llama Gran Premio de São Paulo.

El as de Red Bull Racing logró su 31ª pole position en la categoría reina, la undécima esta temporada (nuevo récord personal) y la segunda en Brasil desde 2019. Para su equipo Red Bull Racing, es la 94ª pole en Fórmula 1 y la 13ª esta temporada, así como la cuarta en Brasil (2011, 2013, 2019, 2023).

Tras la emocionante sesión de clasificación, el holandés de 26 años se muestra sorprendido por cómo se desarrolló todo y explica: "Las diferencias eran muy pequeñas al principio, algo a lo que estamos acostumbrados aquí. Pero todo el mundo estaba usando los juegos de neumáticos como un loco para conseguir una vuelta más".

"El cielo no se oscureció, ¡se puso negro! Sabía que cuando eso ocurriera, se había acabado todo. Mi vuelta fue impactante, realmente mala, sólo derrapaba y gritaba por la radio. No entendía lo que pasaba con el coche. Pero ese fue el viento antes de que llegara la gran lluvia. Nunca había experimentado que el equilibrio del coche se alterara así".



"Antes de eso, el coche no iba tan bien, el coche rebotaba demasiado en las olas del circuito. Pero éramos rápidos. Al final, también hemos tenido un poco de suerte, porque no todos han podido rendir a la perfección."



"Vamos a ver qué nos depara el tiempo mañana. En la quali al sprint los pilotos estarán muy juntos. Pero entonces los pilotos ya no tendrán la oportunidad de gastar tantos juegos de neumáticos".





Clasificación del GP de Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275