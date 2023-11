Max Verstappen in pole position in Brasile: urla alla radio

Grande prestazione del tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen nell'ultima sessione di prove del tradizionale GP del Brasile, che da qualche anno si chiama Gran Premio di San Paolo.

L'asso della Red Bull Racing ha conquistato la sua 31esima pole position nella classe regina, l'undicesima in questa stagione (nuovo record personale) e la seconda in Brasile dal 2019. Per il suo team Red Bull Racing si tratta della 94esima pole in Formula 1 e della 13esima in questa stagione, oltre che della quarta in Brasile (2011, 2013, 2019, 2023).

Dopo l'emozionante sessione di qualifiche, il ventiseienne olandese è stupito di come si è svolta e spiega: "All'inizio i distacchi erano molto ridotti, cosa a cui siamo spesso abituati qui. Ma tutti usavano i set di pneumatici come pazzi per fare un giro in più".

"Il cielo non si è oscurato, è diventato nero! Sapevo che quando sarebbe successo, sarebbe stato tutto finito. Il mio giro è stato scioccante, davvero brutto, stavo scivolando e urlavo alla radio. Non capivo cosa stesse succedendo alla macchina. Ma quello era il vento prima che arrivasse la pioggia. Non mi era mai capitato che l'equilibrio della vettura venisse alterato in quel modo".



"Prima di allora, la macchina non andava bene, rimbalzava troppo sulle onde del circuito. Ma eravamo veloci. Alla fine, abbiamo avuto anche un po' di fortuna, perché non tutti sono stati in grado di fare una prestazione perfetta".



"Vediamo cosa ci riserverà il tempo domani. Ma anche nella qualifica sprint i piloti saranno vicini. Ma a quel punto i piloti non avranno più la possibilità di consumare tanti set di pneumatici".





Qualifiche del GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275