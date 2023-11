Max Verstappen na pole position no Brasil: gritos no rádio

Grande desempenho do tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen na última sessão de treinos para o tradicional GP do Brasil, que há vários anos é chamado de Grande Prêmio de São Paulo.

O ás da Red Bull Racing conquistou a sua 31ª pole position na categoria rainha, a sua décima primeira esta época (um novo recorde pessoal) e a sua segunda no Brasil desde 2019. Para a sua equipa Red Bull Racing, é a 94ª pole na Fórmula 1 e a 13ª esta época, bem como a quarta no Brasil (2011, 2013, 2019, 2023).

Após a emocionante sessão de qualificação, o holandês de 26 anos está surpreendido com a forma como tudo se desenrolou e explica: "As diferenças eram muito pequenas no início, o que é algo a que estamos frequentemente habituados aqui. Mas toda a gente estava a usar conjuntos de pneus como loucos para conseguir uma volta a mais."

"O céu não escureceu, ficou preto! Eu sabia que quando isso acontecesse, estava tudo acabado. A minha volta foi chocante, muito má, estava a deslizar e a gritar para o rádio. Não percebia o que se estava a passar com o carro. Mas isso foi o vento antes da grande chuva. Nunca tinha sentido o equilíbrio do carro a ser perturbado daquela forma".



"Antes disso, o carro não estava tão bom, o carro estava a saltar demasiado nas ondas do circuito. Mas éramos rápidos. No final, também tivemos um pouco de sorte, porque nem todos conseguiram ter um desempenho perfeito."



"Vamos ver o que o tempo nos traz amanhã. Mas o pelotão também vai estar muito próximo na qualificação para o sprint. Mas, nessa altura, os pilotos já não terão a oportunidade de gastar tantos jogos de pneus."





Qualificação do GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275