Charles Leclerc, Ferrari/2º: "Ha sido una locura total"

La cara de Charles Leclerc tras la emocionante última sesión de entrenamientos del tradicional GP de Interlagos lo dice todo: incredulidad absoluta. El piloto de Ferrari ocupa la segunda posición de la parrilla, pero eso no es lo que deja tan atónito al cinco veces ganador del GP. Más bien, son las locas condiciones de Interlagos.

"La Q1 fue muy bien, sólo necesité un juego de neumáticos, excelente equilibrio del coche. En la Q2 di una vuelta de seguridad y fue suficiente. En la Q3, el cambio de viento era una locura, el coche no tenía agarre. Parecía que la pista estaba mojada, pero estaba seca. Sólo por culpa del viento".

"Quería salir, pensaba que era definitivamente último, pero luego fui segundo. Estaba plano, nunca pensé que eso fuera posible. Nunca había experimentado nada como lo de hoy, ha sido una completa locura".

"De todas formas, hoy no habría sido suficiente para la pole contra Max. Así que estoy muy contento con este resultado".



¿Cuáles son las expectativas de Leclerc para el Gran Premio del domingo? "Es muy difícil de juzgar, porque no hemos obtenido mucha información en una sola sesión de entrenamientos libres. Mi corazonada no es mala, pero no creo que sea suficiente para ganar. En cualquier caso, tenemos una buena posición de salida y quiero aprovecharla el domingo".





Clasificación GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275