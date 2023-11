Charles Leclerc, Ferrari/2°: "E' stato assolutamente folle".

Secondo posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di San Paolo per il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco è stato battuto solo da Max Verstappen e dice: "Non ho mai vissuto un'esperienza come quella di oggi".

Il volto di Charles Leclerc dopo l'emozionante sessione di prove finali del tradizionale GP di Interlagos dice tutto: incredulità totale. Il pilota della Ferrari ha conquistato il secondo posto sulla griglia di partenza, ma non è questo che rende il cinque volte vincitore del GP così stupito. Piuttosto, sono le condizioni pazzesche di Interlagos.

"La Q1 è andata molto bene, è stato necessario un solo treno di gomme e il bilanciamento della vettura è stato eccellente. In Q2 ho fatto un giro di sicurezza e questo è stato sufficiente. In Q3, il cambio di vento è stato completamente folle, la macchina aveva zero aderenza. Sembrava che la pista fosse bagnata, ma era asciutta. Solo a causa del vento!".

"Volevo uscire, pensavo di essere sicuramente ultimo, ma poi ero secondo. Ero a tavoletta, non avrei mai pensato che fosse possibile. Non ho mai vissuto un'esperienza simile a quella di oggi, è stato completamente folle".

"Non sarebbe stato comunque sufficiente per la pole contro Max oggi. Quindi sono molto contento di questo risultato".



Quali sono le aspettative di Leclerc per il Gran Premio di domenica? "È molto difficile giudicare, perché non abbiamo capito molto in una sola sessione di prove libere. La mia sensazione non è negativa, ma non credo che sarà sufficiente per vincere. In ogni caso, abbiamo una buona posizione di partenza e voglio capitalizzarla domenica".





Qualifiche del GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275