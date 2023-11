Charles Leclerc, Ferrari/2º: "Foi uma loucura total"

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

A cara de Charles Leclerc após a emocionante última sessão de treinos para o tradicional GP de Interlagos diz tudo: incredulidade total. O piloto da Ferrari fica em segundo lugar no grid, mas não é isso que deixa o pentacampeão do GP tão espantado. Pelo contrário, são as condições malucas de Interlagos.

"A Q1 correu muito bem, só precisei de um jogo de pneus, excelente equilíbrio do carro. Na Q2 fiz uma volta de segurança, foi o suficiente. Na Q3, a mudança de vento foi completamente louca, o carro não tinha aderência nenhuma. Parecia que a pista estava molhada, mas estava seca. Só por causa do vento!

"Eu queria sair, pensei que estava definitivamente em último, mas depois fiquei em segundo. Estava sem pneus, nunca pensei que fosse possível. Nunca tinha experimentado nada como hoje, foi completamente louco."

"De qualquer forma, não teria sido suficiente para a pole contra o Max hoje. Por isso estou muito contente com este resultado."



Quais são as expectativas de Leclerc para o Grande Prémio de domingo? "É muito difícil avaliar, porque não ganhámos muito conhecimento numa única sessão de treinos livres. A minha intuição não é má, mas não creio que seja suficiente para ganhar. Em todo o caso, temos uma boa posição de partida e quero capitalizar isso no domingo."





Qualificação GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275