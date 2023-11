Lance Stroll (Aston Martin/3º): Todo es caótico

El mejor tiempo del canadiense de 25 años Lance Stroll en la quali de São Paulo fue suficiente para asegurarse el tercer puesto en la parrilla de salida de la tradicional carrera de Interlagos, lo más adelante que hemos visto a Stroll desde su sensacional pole en Estambul en 2020.

El 140 veces participante en un GP cuajó una muy buena actuación -como suele hacer en condiciones adversas- y también superó a su compañero de equipo Fernando Alonso.

Stroll explica: "Fue todo muy caótico. Todos sabíamos que iba a llover, pero no me esperaba lo que pasó después. Mi coche de Fórmula 1 nunca se había sentido tan extraño justo al final. Nunca diría que fue una buena vuelta al final, pero por razones que no acabo de entender, fue suficiente para el tercer puesto, increíble."

"He tenido la impresión durante todo el día de que éramos más competitivos aquí que en México. Ya me sentí muy cómodo en el coche en la primera sesión de entrenamientos, los tiempos por vuelta eran correctos. La manejabilidad es mucho mejor que en las últimas carreras, y cuando el equilibrio del coche es el adecuado, automáticamente adquieres más confianza en el coche y entonces es más fácil marcar vueltas rápidas."



"En cuanto a la carrera, mantengo los pies en el suelo. Hoy hemos aprovechado al máximo nuestras oportunidades y podemos estar orgullosos de ello. Pero por supuesto sabemos que aquí no somos terceros".





Los mejores resultados de Stroll en clasificación:

Estambul 2020: Pole position.

Monza 2017: 2º puesto.

Hungría 2020: 3er puesto.

Brasil 2023: 3.

España 2020: 5.

ESTADOS UNIDOS 2022: 5.

Arabia Saudí 2023: 5.

España 2023: 5.





Clasificación GP, Brasil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275