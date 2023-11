Lance Stroll (Aston Martin/3e) : Tout est chaotique

Le meilleur temps du Canadien Lance Stroll (25 ans) lors des qualifications de São Paulo suffit à le placer en troisième position sur la grille de départ de la course traditionnelle d'Interlagos. Nous n'avions plus vu Stroll aussi loin devant depuis sa sensationnelle pole position à Istanbul en 2020.

Comme souvent dans des conditions défavorables, celui qui a participé à 140 GP a réalisé une très bonne performance, devançant même son coéquipier d'écurie Fernando Alonso.

Stroll raconte : "Tout était complètement chaotique. Nous savions tous que la pluie allait arriver, mais je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Ma voiture de Formule 1 n'a jamais été aussi bizarre à la fin. Je ne dirais jamais que c'était un bon tour de ma part à la fin, mais pour des raisons que je ne comprends pas, c'était suffisant pour la troisième place, incroyable".

"Toute la journée, j'ai eu l'impression que nous étions plus compétitifs ici qu'au Mexique. Dès la première séance d'essais, je me suis senti très à l'aise dans la voiture, les temps au tour étaient corrects. La tenue de route est bien meilleure que lors des récentes courses et quand l'équilibre de la voiture est bon, tu développes automatiquement une plus grande confiance dans la voiture et il est alors plus facile de faire des tours rapides".



"En ce qui concerne la course, je reste joliment sur le tapis. Nous avons fait du mieux que nous pouvions aujourd'hui et nous pouvons en être fiers. Mais nous savons bien sûr que nous ne sommes pas la troisième force ici".





Les meilleurs résultats de Stroll en qualifications :

Istanbul 2020 : pole position

Monza 2017 : 2.

Hongrie 2020 : 3.

Brésil 2023 : 3.

Espagne 2020 : 5.

ÉTATS-UNIS 2022 : 5.

Arabie saoudite 2023 : 5.

Espagne 2023 : 5.





GP-Qualifying, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10.547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275