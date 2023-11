Lance Stroll (Aston Martin/3°): Tutto è caotico

P3 in griglia per il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll nelle qualifiche del Gran Premio di San Paolo. L'attuale undicesimo pilota del campionato mondiale è molto soddisfatto dopo l'ultima sessione di prove: "Finalmente è andato tutto bene".

Il miglior tempo del 25enne canadese Lance Stroll nelle qualifiche di San Paolo è stato sufficiente per assicurarsi il terzo posto sulla griglia di partenza della tradizionale gara di Interlagos, il più lontano da quando Stroll ha ottenuto una sensazionale pole a Istanbul nel 2020.

Il 140 volte partecipante al GP ha messo a segno un'ottima prestazione, come spesso fa in condizioni avverse, e ha superato anche il suo compagno di squadra Fernando Alonso.

Stroll spiega: "È stato tutto molto caotico. Sapevamo tutti che stava arrivando la pioggia, ma non mi aspettavo quello che è successo dopo. La mia auto di Formula 1 non si è mai sentita così strana proprio alla fine. Non direi mai che è stato un buon giro alla fine, ma per ragioni che non capisco bene, è stato sufficiente per il terzo posto, incredibile".

"Per tutto il giorno ho avuto l'impressione che fossimo più competitivi qui che in Messico. Già nella prima sessione di prove mi sono sentito molto a mio agio con la macchina, i tempi sul giro erano giusti. La maneggevolezza è molto migliore rispetto alle ultime gare e quando il bilanciamento della vettura è corretto, si acquisisce automaticamente più fiducia nella macchina e quindi è più facile fare giri veloci".



"Per quanto riguarda la gara, tengo i piedi ben saldi a terra. Oggi abbiamo sfruttato al meglio le nostre opportunità e possiamo esserne orgogliosi. Ma ovviamente sappiamo che non siamo terzi qui".





I migliori risultati di Stroll nelle qualifiche:

Istanbul 2020: pole position

Monza 2017: 2° posto.

Ungheria 2020: 3° posto.

Brasile 2023: 3.

Spagna 2020: 5.

USA 2022: 5.

Arabia Saudita 2023: 5.

Spagna 2023: 5.





Qualifiche GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275