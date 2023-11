Lance Stroll (Aston Martin/3º): Tudo é caótico

Lance Stroll, piloto da Aston Martin, foi P3 na grelha de partida para o Grande Prémio de São Paulo. O atual décimo primeiro classificado do campeonato do mundo está muito satisfeito após a última sessão de treinos: "Finalmente tudo correu bem".

O tempo mais rápido do canadense Lance Stroll, de 25 anos, no quali de São Paulo foi suficiente para garantir o terceiro lugar no grid da tradicional corrida em Interlagos, o mais à frente que vimos Stroll desde sua sensacional pole em Istambul, em 2020.

O 140 vezes participante do GP teve um desempenho muito bom - como costuma fazer em condições adversas - e também ultrapassou seu companheiro de equipe Fernando Alonso.

Stroll explica: "Foi tudo muito caótico. Todos sabíamos que a chuva estava a chegar, mas não estava à espera do que aconteceu a seguir. O meu carro de Fórmula 1 nunca se sentiu tão estranho no final. Nunca diria que foi uma boa volta no final, mas por razões que não compreendo bem, foi suficiente para o terceiro lugar, inacreditável."

"Tive a impressão, durante todo o dia, que estávamos mais competitivos aqui do que no México. Já me senti muito confortável com o carro na primeira sessão de treinos, os tempos por volta estavam correctos. O comportamento é muito melhor do que nas últimas corridas e, quando o equilíbrio do carro está correto, ganhamos automaticamente mais confiança no carro e é mais fácil fazer voltas rápidas."



"No que diz respeito à corrida, estou a manter os pés bem assentes no chão. Hoje aproveitámos ao máximo as nossas oportunidades e podemos estar orgulhosos disso. Mas é claro que sabemos que não estamos em terceiro aqui."





Os melhores resultados de Stroll na qualificação:

Istambul 2020: Pole position

Monza 2017: 2º lugar.

Hungria 2020: 3º lugar.

Brasil 2023: 3.

Espanha 2020: 5.

EUA 2022: 5.

Arábia Saudita 2023: 5.

Espanha 2023: 5.





Qualificação para o GP do Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275