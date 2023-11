Nico Hülkenberg (11º): "Sigue siendo difícil para nosotros"

Nico Hülkenberg se quedó a sólo 0,172 segundos de entrar en la Q3 en la calificación del GP de Brasil del domingo. El piloto de Haas tuvo que conformarse con la undécima plaza, pero estaba bastante contento con ello, como explicó después: "No creo que se pudiera esperar eso. Si alguien me lo hubiera ofrecido antes del fin de semana, sin duda lo habría aceptado".

El alemán, que tuvo un desagradable encontronazo con el McLaren de Lando Norris en los entrenamientos libres, que no tuvo consecuencias, añadió: "Por supuesto que parecía incluso mejor en los entrenamientos con el cuarto puesto, pero eso fue porque muchos pilotos no usaron los neumáticos blandos."

Y de cara al resto del fin de semana, Hülkenberg advirtió: "Sigue siendo difícil para nosotros, porque en la tanda de sprint primero tengo que acostumbrarme a los neumáticos medios en la Q1 y la Q2. Veremos cómo va. Pero en realidad me siento bastante cómodo en el coche, muy cómodo en la pista y en Brasil de todos modos. Desde ese punto de vista, encaja".

A la pregunta de si le gustaría que lloviera en la carrera, el rubio respondió: "Puede ser bueno cuando llueve, pero también puede ser muy complicado. Es un poco impredecible cada vez. Hay que encontrar un buen ritmo y acertar con las trazadas, así que no es un éxito seguro. Pero no me importaría un poco de caos meteorológico".

Clasificación GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275