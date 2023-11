Nico Hülkenberg (11e) : "Cela reste difficile pour nous".

Il n'a manqué que 0,172 seconde à Nico Hülkenberg pour accéder à la Q3 lors des qualifications du GP du Brésil, dimanche. Le pilote Haas a dû se contenter de la onzième place, mais il en était satisfait, comme il l'a expliqué après coup : "On ne pouvait pas s'attendre à ça, je crois. Si quelqu'un me l'avait proposé avant le week-end, je l'aurais certainement accepté".

L'Allemand, qui a eu une mauvaise rencontre avec la McLaren de Lando Norris lors des essais libres, mais qui est restée sans conséquence, a ajouté : "Bien sûr, cela paraissait encore mieux lors des essais avec la quatrième place, mais c'est parce que beaucoup de pilotes n'ont pas utilisé les pneus tendres".

Et en ce qui concerne le reste du week-end, Hülkenberg avertissait : "Cela reste difficile pour nous, car dans le sprint shootout, je dois d'abord me débrouiller avec les pneus mediums en Q1 et Q2. Nous verrons comment cela se passe. Mais en fait, je me sens plutôt bien dans la voiture, très à l'aise sur la piste et au Brésil de toute façon. De ce point de vue, ça me convient".

A la question de savoir s'il souhaitait de la pluie en course, le blondinet a répondu : "Ça peut être bien quand il pleut, mais ça peut aussi être très délicat. C'est à chaque fois un peu imprévisible. Il faut alors trouver un bon rythme et aussi toucher les lignes, ce n'est donc pas gagné d'avance. Mais je ne serais pas contre un peu de chaos météorologique".

GP-Qualifying, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10.547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275