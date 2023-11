Nico Hülkenberg (11°): "Resta difficile per noi".

Le qualifiche del GP di San Paolo si sono concluse in Q2 per Nico Hülkenberg. Il tedesco del team Haas ha mancato la top 10 per 0,172 secondi. Si è dovuto accontentare dell'undicesimo posto.

A Nico Hülkenberg sono mancati solo 0,172 secondi per entrare in Q3 nelle qualifiche del GP del Brasile di domenica. Il pilota della Haas si è dovuto accontentare dell'undicesimo posto, ma è stato abbastanza soddisfatto, come ha spiegato in seguito: "Non credo che ci si potesse aspettare questo risultato. Se qualcuno me l'avesse offerto prima del weekend, l'avrei sicuramente accettato".

Il tedesco, che nelle prove libere ha avuto uno spiacevole incontro con la McLaren di Lando Norris, che non ha avuto conseguenze, ha aggiunto: "Naturalmente nelle prove sembrava ancora meglio con il quarto posto, ma questo perché molti piloti non hanno usato le gomme morbide".

E guardando al resto del weekend, Hülkenberg ha avvertito: "Rimane difficile per noi, perché nello sprint shootout devo prima prendere confidenza con le gomme medie in Q1 e Q2. Vediamo come va. Ma in realtà mi sento abbastanza a mio agio con la macchina, molto a mio agio in pista e comunque in Brasile. Da questo punto di vista, va bene".

Alla domanda se gli piacerebbe vedere la pioggia in gara, il biondo ha risposto: "Può essere bello quando piove, ma può anche essere molto complicato. È sempre un po' imprevedibile. Bisogna trovare un buon ritmo e centrare le linee, quindi non è un successo sicuro. Ma non mi dispiacerebbe un po' di caos meteorologico".

Qualifiche del GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275