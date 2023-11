Nico Hülkenberg (11º): "Continua a ser difícil para nós"

Nico Hülkenberg ficou a apenas 0,172 segundos de entrar na Q3 na qualificação para o GP do Brasil de domingo. O piloto da Haas teve de se contentar com o décimo primeiro lugar, mas ficou bastante satisfeito, como explicou depois: "Acho que não estava à espera disto. Se alguém me tivesse oferecido isso antes do fim de semana, eu teria aceitado de certeza".

O alemão, que teve um encontro desagradável com o McLaren de Lando Norris nos treinos livres, que não teve consequências, acrescentou: "Claro que parecia ainda melhor nos treinos com o quarto lugar, mas isso foi porque muitos pilotos não usaram os pneus macios."

E olhando para o resto do fim de semana, Hülkenberg avisou: "Continua a ser difícil para nós, porque no sprint shootout tenho primeiro de me familiarizar com os pneus médios na Q1 e Q2. Vamos ver como correm as coisas. Mas, na verdade, sinto-me bastante confortável com o carro, muito confortável na pista e no Brasil. Desse ponto de vista, está tudo bem".

Quando lhe perguntaram se gostaria de ver chuva na corrida, o loiro respondeu: "Pode ser bom quando chove, mas também pode ser muito complicado. É sempre um pouco imprevisível. É preciso encontrar um bom ritmo e acertar nas linhas, por isso não é um sucesso garantido. Mas não me importava de ter um pouco de caos meteorológico."

Qualificação do GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275