Fernando Alonso (4e) : "Nous en avions bien besoin maintenant".

Après deux zéros consécutifs, Fernando Alonso annonçait déjà avant le début du week-end de course à São Paulo : "Je pense que nous allons vivre un bon week-end ici". Et le double champion de l'équipe Aston Martin devait avoir raison. Certes, il n'a terminé la seule heure d'essais libres qu'à la onzième place de la feuille des temps.

Mais lors des qualifications, le routinier de la Formule 1 a réussi à se hisser en Q3 en tant que quatrième meilleur temps du segment central. Il a également terminé la dernière course contre la montre en quatrième position, juste derrière son coéquipier Lance Stroll, qui a parcouru les 4,309 km du circuit 43 millièmes plus vite que l'Espagnol lorsqu'il le fallait.

"Nous avions besoin de cela maintenant. Lors des deux dernières courses, nous avons un peu tâtonné et j'ai dû partir de la voie des stands et tout ça. Nous avons donc besoin d'un bon résultat avec les deux voitures pour donner un peu d'espoir à l'équipe et pour montrer que nous avons compris certaines choses et que nous sommes compétitifs. Ce résultat prouve que nous savons ce que nous faisons et j'en suis heureux", a déclaré Alonso après avoir terminé son travail.

Et l'homme aux 32 victoires en GP d'ajouter : "J'espère que le week-end se déroulera sans accroc et que nous aurons d'abord un bon samedi avec le shootout et le sprint. Dimanche, nous avons manifestement une bonne position de départ pour la course. Peut-être qu'il ne pleuvra plus, selon les prévisions, il ne devrait pleuvoir qu'aujourd'hui. J'espère que nous aurons un samedi ensoleillé pour que les fans puissent en profiter un peu plus".

GP-Qualifying, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10.547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275