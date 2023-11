Fernando Alonso (4°): "Ne avevamo bisogno adesso".

Fernando Alonso aveva già annunciato prima dell'inizio del weekend brasiliano che avrebbe fatto meglio dell'ultima volta. Con il quarto posto in qualifica, si è assicurato una buona posizione di partenza per la gara di domenica.

Dopo due giri a zero di fila, Fernando Alonso aveva annunciato prima dell'inizio del weekend di gara a San Paolo: "Penso che avremo un buon weekend qui". E il due volte campione del team Aston Martin ha avuto ragione. Ha concluso l'unica sessione di prove libere all'undicesimo posto della classifica dei tempi.

Nelle qualifiche, tuttavia, il veterano della Formula 1 è entrato nella Q3 come quarto più veloce nel segmento centrale. Ha anche concluso l'ultimo inseguimento cronometrico in quarta posizione, direttamente dietro al suo compagno di squadra Lance Stroll, che ha girato sui 4,309 chilometri del tracciato 43 millesimi più veloce dello spagnolo quando contava di più.

"Ne avevamo bisogno adesso. Nelle ultime due gare abbiamo fatto un po' di esperimenti e ho dovuto partire dalla pit lane e tutto il resto. Avevamo quindi bisogno di un buon risultato con entrambe le vetture per dare una speranza alla squadra e per dimostrare che abbiamo capito alcune cose e siamo competitivi. Questo risultato dimostra che sappiamo cosa stiamo facendo e ne sono felice", ha spiegato Alonso al termine del lavoro.

E il 32 volte vincitore di un GP ha aggiunto: "Spero in un weekend tranquillo e di fare un buon sabato con lo shootout e la volata. Ovviamente abbiamo una buona posizione di partenza per la gara di domenica. Forse non ci sarà più pioggia, secondo le previsioni dovrebbe piovere solo oggi. Spero che il sabato sia soleggiato, in modo che i tifosi possano goderselo un po' di più".

Qualifiche del GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275