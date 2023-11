Fernando Alonso (4º): "Estávamos a precisar disso agora"

Fernando Alonso já tinha anunciado antes do início do fim de semana no Brasil que iria fazer melhor do que da última vez. Com o quarto lugar na qualificação, garantiu uma boa posição de partida para a corrida de domingo.

Depois de duas voltas zero seguidas, Fernando Alonso anunciou antes do início do fim de semana de corrida em São Paulo: "Acho que vamos ter um bom fim de semana aqui". E o bicampeão da equipa Aston Martin provou que tinha razão. Ele só terminou a única sessão de treinos livres em décimo primeiro lugar na tabela de tempos.

Na qualificação, no entanto, o veterano da Fórmula 1 entrou na Q3 como o quarto mais rápido no segmento intermédio. Também terminou a última sessão de cronometragem na quarta posição, diretamente atrás do seu companheiro de equipa Lance Stroll, que percorreu a pista de 4,309 quilómetros 43 milésimos mais rápido do que o espanhol quando era mais importante.

"Precisávamos disso agora. Nas duas últimas corridas fizemos algumas experiências e tive de arrancar das boxes e tudo isso. Por isso, precisamos de um bom resultado com os dois carros para dar alguma esperança à equipa e para mostrar que descobrimos algumas coisas e que somos competitivos. Este resultado prova que sabemos o que estamos a fazer e estou contente com isso", explicou Alonso depois de terminado o trabalho.

E o 32 vezes vencedor de GPs acrescentou: "Espero ter um fim de semana tranquilo e um bom sábado com a corrida e o sprint. É óbvio que temos uma boa posição de partida para a corrida de domingo. Talvez não chova mais, de acordo com a previsão, só deve chover hoje. Espero que tenhamos um sábado de sol para que os fãs possam desfrutar um pouco mais."

Qualificação GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275