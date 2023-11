Lewis Hamilton (Mercedes) : La 5e place ne fait jamais plaisir

Lewis Hamilton a disputé quelques-unes de ses courses les plus remarquables à Interlagos. Il y a signé trois pole positions (2012, 2016, 2018), il y a été champion du monde en 2008, il y a gagné trois fois (2016, 2018, 2021).

Et il y a un an, c'est son coéquipier George Russell qui s'est retrouvé en haut du classement, Mercedes étant manifestement très forte au Brésil. Jeudi, Hamilton se montrait confiant : "Nous devrions être compétitifs ici".

Mais tout s'est gâté lors des essais finaux du Grand Prix de São Paulo : d'abord le vent, puis la pluie, et ensuite la FIA a décidé - la qualification ne peut pas continuer, drapeau rouge, et elle ne sera pas reprise, car un orage de classe apocalyptique s'est abattu sur l'Autódromo José Carlos Pace.

En tête, une fois de plus : Max Verstappen (Red Bull Racing), puis Charles Leclerc sur Ferrari. Aston Martin a fait preuve d'un bon sens du timing - au moment parfait sur la piste, d'où les 3e (Lance Stroll) et 4e places sur la grille (Fernando Alonso).



Mercedes s'est classée 5e (Lewis Hamilton) et 6e (George Russell).



Le visage de Hamilton, 103 fois vainqueur de GP, en disait long : ce jour-là, il aurait pu faire mieux.



Lewis a expliqué : "Nous sommes cinquièmes, la cinquième place ne fait jamais du bien. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que nous aurons une meilleure course".



"Je sentais que nous avions une vitesse décente, mais en général, nous étions à quelques dixièmes des plus rapides. A la fin, nous n'avons pas parfaitement réussi à nous mettre en ordre. Dans des circonstances normales, nous devrions être un peu plus devant".





GP-Qualifying, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10.547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275