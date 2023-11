Lewis Hamilton (Mercedes): Il 5° posto non è mai una bella sensazione

Alcuni tifosi ed esperti avevano messo in lista il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton per la pole in Brasile. Ma le cose sono andate diversamente. Hamilton sembra sconfortato dopo aver ottenuto il quinto tempo.

Lewis Hamilton ha disputato alcune delle sue gare più belle a Interlagos. È stato in pole qui tre volte (2012, 2016, 2018), è diventato campione del mondo qui nel 2008, ha vinto tre volte (2016, 2018, 2021).

Un anno fa, il suo compagno di squadra George Russell si è piazzato qui in cima alla classifica, e la Mercedes è ovviamente forte in Brasile. Giovedì Hamilton era fiducioso: "Dovremmo essere competitivi qui".

Ma poi tutto è andato in tilt nell'ultima sessione di prove per il Gran Premio di San Paolo: prima è arrivato il vento, poi la pioggia, e poi la FIA ha deciso - le qualifiche non potevano continuare, bandiera rossa, e non sarebbero nemmeno riprese, perché una tempesta di classe apocalittica si è abbattuta sull'Autódromo José Carlos Pace.

In testa, ancora una volta: Max Verstappen (Red Bull Racing), poi Charles Leclerc sulla Ferrari. L'Aston Martin ha mostrato un buon senso del tempo - al momento perfetto sulla pista, con conseguente posizione in griglia 3 (Lance Stroll) e 4 (Fernando Alonso).



Alla fine, la Mercedes si è piazzata al 5° posto (Lewis Hamilton) e al 6° (George Russell).



Il volto del 103 volte vincitore del GP Hamilton ha detto tutto: si poteva fare di più in questa giornata.



Lewis ha spiegato: "Siamo quinti, il quinto posto non è mai bello. Ho fatto quello che potevo. Speriamo di fare una gara migliore".



"Sentivo che avevamo una discreta velocità, ma in generale eravamo qualche decimo dietro ai più veloci. Alla fine, non siamo riusciti a fare le cose in modo perfetto. In circostanze normali, dovremmo essere un po' più avanti".





Qualifiche GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275