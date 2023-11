Lewis Hamilton (Mercedes): O 5º lugar nunca é bom

Lewis Hamilton conduziu algumas das suas corridas mais notáveis em Interlagos. Ele ficou na pole aqui três vezes (2012, 2016, 2018), tornou-se campeão mundial aqui em 2008, venceu três vezes (2016, 2018, 2021).

E há um ano, o seu companheiro de equipa George Russell terminou no topo aqui, a Mercedes obviamente forte no Brasil. Hamilton estava confiante na quinta-feira: "Devemos ser competitivos aqui".

Mas então tudo deu errado na última sessão de treinos para o Grande Prêmio de São Paulo: primeiro veio o vento, depois a chuva e, em seguida, a FIA decidiu - a qualificação não poderia continuar, bandeira vermelha, e também não seria retomada, porque uma tempestade da classe do juízo final desceu sobre o Autódromo José Carlos Pace.

Na frente, mais uma vez: Max Verstappen (Red Bull Racing), depois Charles Leclerc na Ferrari. A Aston Martin mostrou um bom sentido de oportunidade - no momento perfeito na pista, resultando nas posições 3 (Lance Stroll) e 4 (Fernando Alonso) da grelha.



No final, a Mercedes terminou em 5º (Lewis Hamilton) e 6º (George Russell).



O rosto de Hamilton, 103 vezes vencedor de um GP, disse tudo: mais poderia ter sido possível neste dia.



Lewis explicou: "Estamos em quinto, quinto nunca é bom. Fiz o que estava ao meu alcance. Espero que tenhamos uma corrida melhor".



"Senti que tínhamos uma velocidade decente, mas geralmente estávamos alguns décimos atrás dos mais rápidos. No final, não conseguimos fazer tudo corretamente. Em circunstâncias normais, deveríamos estar um pouco mais à frente no pelotão."





Qualificação GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275