GP de São Paulo : 3 pilotes pénalisés sur la grille de départ

Trois heures et demie après la fin des qualifications à São Paulo, il était clair que pas moins de trois pilotes devaient reculer de deux positions sur la grille de départ. Il s'agit de George Russell, Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Afin d'éviter les blocages à la sortie de la voie des stands, une nouvelle règle a été introduite avant le week-end de course au Brésil. Selon celle-ci, les stars du GP sont certes autorisées à rouler lentement à la sortie de la voie des stands jusqu'à la deuxième ligne de la Safety-Car afin de laisser un écart avec le pilote précédent. Les pilotes sont toutefois tenus de se placer autant que possible sur le côté gauche afin de ne pas gêner les pilotes suivants.

Lors des qualifications du GP de dimanche, plusieurs scènes ont suscité des protestations et, après la course, plusieurs pilotes ont dû s'expliquer devant les gardiens du règlement, Gerd Ennser, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi et Luciano Burti, et trois pilotes ont été pénalisés sur la grille de départ en raison de la nouvelle règle.

Le pilote Mercedes George Russell ainsi que les pilotes Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly devront tous deux reculer de deux positions sur la grille de départ dimanche, car ils ne se sont pas déplacés complètement à gauche lors de leur course lente.

Pour Russell, le vainqueur de l'an dernier, cela signifie qu'il devra prendre le départ de la 20e course de la saison en 8e position au lieu de la 6e. Ocon passe de la 12e à la 14e place sur la grille et son coéquipier et compatriote de la 13e à la 15e place.

Ligne de départ du GP, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590*.

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

13. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562*.

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567*.

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275

* Pénalité de deux positions