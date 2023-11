GP di San Paolo: 3 piloti con penalità in griglia di partenza

In vista del weekend di gara in Brasile è stata introdotta una nuova regola per evitare blocchi all'uscita della corsia dei box. Ciò significa che le stelle del GP sono autorizzate a uscire lentamente dalla corsia dei box fino alla seconda linea della safety car per creare un varco nella vettura che precede. Tuttavia, i piloti sono obbligati a spostarsi il più possibile sul lato sinistro per non ostacolare i piloti dietro.

Nelle qualifiche del GP di domenica, diverse scene hanno causato proteste e dopo la gara, diversi piloti hanno dovuto dare spiegazioni ai commissari Gerd Ennser, Loic Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi e Luciano Burti e tre piloti hanno ricevuto una penalità in griglia a causa della nuova regola.

Sia il pilota della Mercedes George Russell che i piloti alpini Esteban Ocon e Pierre Gasly dovranno retrocedere di due posizioni sulla griglia di partenza di domenica perché non si sono spostati completamente a sinistra durante la loro strisciata.

Per Russell, vincitore dello scorso anno, ciò significa che dovrà iniziare la 20a gara della stagione dall'8° posto in griglia anziché dal 6°. Ocon passa dal 12° posto in griglia al 14° e il suo compagno di squadra e connazionale dal 13° al 15°.

Griglia di partenza GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590*

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

13° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562*

15° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567*

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275

* Penalità di due posizioni