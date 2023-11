GP de São Paulo: 3 pilotos com penalizações na grelha

Foi introduzida uma nova regra antes do fim de semana de corrida no Brasil para evitar bloqueios na saída das boxes. Isto significa que as estrelas de GP estão autorizadas a sair lentamente da via das boxes até à segunda linha do carro de segurança, de modo a criar um espaço para o carro da frente. No entanto, os pilotos são obrigados a deslocar-se para o lado esquerdo, tanto quanto possível, de modo a não atrapalhar os pilotos atrás.

Na qualificação para o GP de domingo, várias cenas causaram protestos e, após a corrida, vários pilotos tiveram de se explicar aos comissários Gerd Ennser, Loic Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi e Luciano Burti e três pilotos receberam uma penalização na grelha devido à nova regra.

Tanto o piloto da Mercedes, George Russell, como os pilotos da Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly, têm de recuar duas posições na grelha de partida no domingo, porque não se deslocaram totalmente para a esquerda durante a sua rasteira.

Para o vencedor do ano passado, Russell, isto significa que tem de começar a 20ª corrida da época a partir do 8º lugar da grelha em vez do 6º. Ocon cai do 12º lugar para o 14º e o seu companheiro de equipa e compatriota do 13º para o 15º.

Grelha de partida GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590*

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

13º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562*

15º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567*

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275

* Penalização de duas posições