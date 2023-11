Fred Vasseur : "Nous sommes compétitifs sur un tour".

Le duo Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz a terminé la séance de qualification à Interlagos aux 2e et 8e places. L'Espagnol peut encore progresser d'une position. Le chef d'équipe Fred Vasseur est satisfait.

Après les qualifications de vendredi à São Paulo, qu'il a terminées en deuxième position, Charles Leclerc a déclaré que son tour lui avait paru horrible. Le Monégasque a néanmoins pu s'assurer une place sur la première ligne de la grille de départ, à la grande satisfaction du directeur de l'équipe Fred Vasseur.

Son coéquipier Carlos Sainz n'a pas eu de chance, il a été l'un des derniers pilotes à s'élancer dans la première et unique tentative de Q3 avant l'orage et a dû lutter contre le vent qui s'est rapidement renforcé avant la grosse averse. Maigre consolation : comme la star de Mercedes George Russell a écopé d'une pénalité de deux positions pour avoir bloqué à la sortie de la voie des stands, il peut s'élancer de la 7e place sur la grille.

Le directeur de l'équipe Fred Vasseur résume : "La qualification a été très disputée jusqu'en Q3. Dans le dernier segment, la pluie a joué son rôle dans le résultat. Mais cette fois encore, nous avons montré que nous étions compétitifs sur un tour rapide".

Et le Français de souligner : "La position de notre box dans la pitlane a été un désavantage en Q3, car il y avait toute une série de voitures devant nous et les pilotes ont donc eu du mal à faire monter les pneus en température".

"Chacun n'a pu faire qu'un seul tour rapide et Charles s'est très bien débrouillé, ce qui lui a permis de gagner une place sur la première ligne de la grille. Le fait qu'il ait eu l'impression que son tour n'était pas bon lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée témoigne des conditions difficiles qui prévalaient", s'est félicité Vasseur. Dans le même temps, il a expliqué : "Le tour de Carlos n'était pas aussi bon, ce qui explique qu'il ait terminé huitième des qualifications".

Et l'homme de 56 ans d'ajouter : "Nous allons maintenant nous concentrer sur le sprint, au cours duquel nous aurons pour la première fois la chance de voir la voiture en configuration de course. La performance en course a été une de nos faiblesses dans les courses récentes".

Ligne de départ GP, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590*.

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

13. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562*.

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567*.

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275

* Pénalité de deux positions