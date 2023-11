Fred Vasseur: "Siamo competitivi su un giro".

Charles Leclerc ha dichiarato dopo le qualifiche di venerdì a San Paolo, che ha concluso al secondo posto, che il suo giro è stato terribile. Ciononostante, il monegasco è riuscito ad assicurarsi un posto in prima fila, per la gioia del capo squadra Fred Vasseur.

Il suo compagno di squadra Carlos Sainz è stato sfortunato: è stato uno degli ultimi piloti ad affrontare il primo e unico tentativo di Q3 prima del temporale e ha lottato con il vento, che è diventato rapidamente più forte prima del grande acquazzone. Piccola consolazione: poiché la stella della Mercedes George Russell è stato penalizzato di due posizioni per aver bloccato l'uscita dalla corsia dei box, gli è stato permesso di partire dal 7° posto in griglia.

Il team principal Fred Vasseur ha riassunto: "Le qualifiche sono state molto combattute fino alla Q3. Nel segmento finale, la pioggia ha giocato il suo ruolo nel risultato. Ma ancora una volta abbiamo dimostrato di essere competitivi sul giro veloce".

E il francese ha sottolineato: "La posizione del nostro box nella corsia dei box è stata uno svantaggio nella Q3, perché c'era un'intera fila di auto davanti a noi, quindi i piloti hanno faticato a portare i pneumatici in temperatura".

"Tutti sono riusciti a completare un solo giro veloce e Charles è stato molto bravo ad assicurarsi un posto in prima fila sulla griglia. Il fatto che abbia avuto la sensazione che il suo giro non fosse buono quando ha tagliato il traguardo è la prova delle condizioni difficili che hanno prevalso", ha elogiato Vasseur. Allo stesso tempo, ha spiegato: "Il giro di Carlos non era altrettanto buono, ed è per questo che si è classificato ottavo in qualifica".

E il 56enne ha aggiunto: "Ora ci concentreremo sullo sprint, dove avremo la possibilità di vedere la vettura in assetto da gara per la prima volta. Le prestazioni in gara sono state uno dei nostri punti deboli nelle ultime gare".

Griglia di partenza GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590*

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

13° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562*

15° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567*

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275

* Penalità di due posizioni