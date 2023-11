Fred Vasseur: "Somos competitivos numa só volta"

A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, terminou a qualificação em Interlagos em 2º e 8º lugares, com o espanhol a subir uma posição. O Diretor de Equipa Fred Vasseur está satisfeito.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Charles Leclerc disse após a qualificação de sexta-feira em São Paulo, na qual foi o segundo mais rápido, que a sua volta foi terrível. No entanto, o monegasco conseguiu garantir um lugar na primeira linha da grelha, para grande satisfação do chefe de equipa Fred Vasseur.

O seu companheiro de equipa Carlos Sainz não teve sorte, foi um dos últimos pilotos a fazer a primeira e única tentativa na Q3 antes da tempestade e teve dificuldades com o vento, que rapidamente se tornou mais forte antes do grande aguaceiro. Uma pequena consolação: como George Russell, estrela da Mercedes, foi penalizado em duas posições por bloquear a saída da via das boxes, foi-lhe permitido arrancar da 7ª posição da grelha.

O Diretor de Equipa Fred Vasseur resumiu: "A qualificação foi muito disputada até à Q3. No segmento final, a chuva teve o seu papel no resultado. Mas, mais uma vez, mostrámos que somos competitivos numa volta rápida".

E o francês sublinhou: "A posição da nossa box na via das boxes foi uma desvantagem na Q3, porque havia uma fila inteira de carros à nossa frente, pelo que os pilotos tiveram dificuldade em colocar os pneus à temperatura."

"Todos só conseguiram fazer uma volta rápida e o Charles esteve muito bem para garantir um lugar na primeira linha da grelha. O facto de ele ter tido a sensação de que a sua volta não era boa quando cruzou a linha de chegada é a prova das condições difíceis que prevaleceram", elogiou Vasseur. Ao mesmo tempo, ele explicou: "A volta de Carlos não foi tão boa, por isso ele terminou em oitavo na qualificação".

E o piloto de 56 anos acrescentou: "Vamos agora concentrar-nos no sprint, onde teremos a oportunidade de ver o carro em condições de corrida pela primeira vez. O desempenho na corrida tem sido um dos nossos pontos fracos nas últimas corridas."

Grelha de partida GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590*

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

13º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562*

15º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567*

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275

* Penalização de duas posições