Lando Norris: "El coche era lo suficientemente rápido para la pole"

Lando Norris mostró un fuerte ritmo en la calificación para la carrera de São Paulo. El británico del equipo McLaren estaba aún más molesto por no haber conseguido la pole position. Al menos puede subir una posición.

Lando Norris ha sido uno de los pilotos más rápidos en la calificación del GP de Interlagos en el Autódromo José Carlos Pace. El piloto de McLaren consiguió marcar la vuelta más rápida de la Q2. Y si se suman sus mejores tiempos de sector de los dos primeros segmentos de clasificación, fue incluso más rápido que el poleman Max Verstappen.

Sin embargo, no pudo aprovechar el potencial de su Papaya en el momento crucial. Esto se debió, entre otras cosas, a que no estuvo en pista a tiempo para el inicio de la Q3, como también subrayó el jefe del equipo, Andrea Stella: "No estábamos al frente del grupo de coches que salieron, y el momento en el que estabas en pista se convirtió en el factor decisivo para el éxito debido al rápido deterioro de las condiciones."

El propio Norris explicaba: "La clasificación fue genial, el coche era extraordinario. Era lo suficientemente rápido para conseguir la pole. Pero para eso hay que hacer una buena vuelta en la Q3, y yo no la hice. Por eso estoy bastante decepcionado".

"Fuimos muy fuertes en seco, pero cuando llegó la lluvia, no conseguí hacer un buen trabajo. También es muy decepcionante para el equipo, porque hemos perdido una gran oportunidad. Ha sido un comienzo de fin de semana difícil", suspiró el británico, que marcó la séptima vuelta más rápida en la Q3 pero pudo salir desde la sexta posición de la parrilla porque George Russell fue penalizado con dos posiciones.

El piloto de Mercedes bloqueó a algunos de sus rivales a la salida del pit lane porque no se movió lo suficiente hacia la izquierda. Al hacerlo, infringió la nueva norma que se introdujo antes del fin de semana en Brasil.

Parrilla de salida GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590*.

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

13º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562*.

15º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567*.

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275

* Penalización de dos posiciones