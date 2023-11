Lando Norris : "La voiture était assez rapide pour la pole".

Lando Norris a fait preuve d'un rythme soutenu lors des qualifications de la course de São Paulo. Le Britannique de l'équipe McLaren était donc d'autant plus contrarié d'avoir manqué une chance de pole. Il peut tout de même avancer d'une position.

Lando Norris a été l'un des plus rapides lors des qualifications du GP d'Interlagos sur l'Autódromo José Carlos Pace. Le pilote McLaren a réussi à réaliser le meilleur tour en Q2. Et si l'on additionne ses meilleurs temps sectoriels des deux premiers segments de qualification, il a même été plus rapide que le poleman Max Verstappen.

Mais au moment décisif, il n'a pas pu exploiter le potentiel de sa monoplace Papaya. Cela est notamment dû au fait qu'il n'était pas en piste à temps pour le début de la Q3, comme l'a également souligné le directeur de l'équipe, Andrea Stella : "Nous n'étions pas en tête du groupe de voitures qui s'est déployé et le moment où vous étiez en piste est devenu un facteur décisif de succès en raison des conditions qui se sont rapidement dégradées".

Norris lui-même a déclaré : "La séance de qualification était formidable, la voiture était exceptionnelle. Elle était assez rapide pour décrocher la pole. Mais pour cela, il faut aussi réussir un bon tour en Q3, ce que je n'ai pas fait. C'est pourquoi je suis assez déçu".

"Nous étions très forts sur le sec, mais quand la pluie est arrivée, je n'ai pas réussi à faire un bon travail. C'est aussi très décevant pour l'équipe, car nous avons laissé passer une grande opportunité. C'était un début de week-end difficile", soupirait le Britannique, qui a certes réalisé le septième tour le plus rapide en Q3, mais qui peut s'élancer de la sixième place sur la grille parce que George Russell a écopé d'une pénalité de deux positions.

Le pilote Mercedes a bloqué certains de ses adversaires à la sortie de la voie des stands parce qu'il ne s'est pas suffisamment déplacé vers la gauche. Il a ainsi enfreint la nouvelle règle introduite avant le week-end au Brésil.

Ligne de départ GP, Brésil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590*.

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

13. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562*.

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567*.

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275

* Pénalité de deux positions