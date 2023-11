Lando Norris: "La macchina era abbastanza veloce per la pole".

Lando Norris è stato uno dei piloti più veloci nelle qualifiche del GP di Interlagos all'Autódromo José Carlos Pace. Il pilota della McLaren è riuscito a stabilire il giro più veloce della Q2. Se si sommano i suoi migliori tempi di settore dei primi due segmenti di qualifica, è stato addirittura più veloce di Max Verstappen, autore della pole.

Tuttavia, non è riuscito a sfruttare il potenziale della sua Papaya nel momento cruciale. Ciò è dovuto non da ultimo al fatto di non essere sceso in pista in tempo per l'inizio della Q3, come ha sottolineato anche il boss del team Andrea Stella: "Non eravamo in testa al gruppo di vetture che sono uscite, e il momento in cui si è scesi in pista è diventato il fattore decisivo per il successo a causa del rapido peggioramento delle condizioni".

Lo stesso Norris ha spiegato: "Le qualifiche sono state fantastiche, la macchina era eccezionale. Era abbastanza veloce per la pole. Ma per farlo bisogna fare un buon giro in Q3, e io non l'ho fatto. Per questo sono piuttosto deluso".

"Eravamo molto forti sull'asciutto, ma quando è arrivata la pioggia non sono riuscito a fare un buon lavoro. È molto deludente anche per la squadra, perché abbiamo perso una grande opportunità. È stato un inizio di weekend difficile", ha sospirato il britannico, che ha fatto segnare il settimo giro più veloce della Q3 ma ha potuto partire dalla sesta posizione in griglia perché George Russell è stato penalizzato di due posizioni.

Il pilota della Mercedes ha bloccato alcuni avversari all'uscita della corsia dei box perché non si è spostato abbastanza a sinistra. Così facendo, ha violato la nuova regola introdotta prima del weekend in Brasile.

Griglia di partenza GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590*

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

13° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562*

15° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567*

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275

* Penalità di due posizioni