Lando Norris: "O carro era suficientemente rápido para a pole"

Lando Norris foi um dos pilotos mais rápidos na qualificação para o GP de Interlagos no Autódromo José Carlos Pace. O piloto da McLaren conseguiu estabelecer a volta mais rápida da Q2. E se somarmos os seus melhores tempos de sector dos dois primeiros segmentos de qualificação, ele foi ainda mais rápido do que o pole setter Max Verstappen.

No entanto, não foi capaz de concretizar o potencial do seu Papaya racer no momento crucial. Isto não se deveu apenas ao facto de não ter estado em pista a tempo do início da Q3, como o chefe de equipa Andrea Stella também sublinhou: "Não estávamos na frente do grupo de carros que saiu, e a altura em que se estava em pista tornou-se o fator decisivo para o sucesso devido à rápida deterioração das condições".

O próprio Norris explicou: "A qualificação foi óptima, o carro estava excelente. Foi facilmente rápido o suficiente para a pole. Mas é preciso fazer uma boa volta na Q3 para o conseguir, e eu não consegui. É por isso que estou bastante desiludido".

"Estávamos muito fortes no seco, mas quando a chuva chegou, não consegui fazer um bom trabalho. Também é muito dececionante para a equipa, porque perdemos uma grande oportunidade. Foi um início de fim de semana difícil", suspirou o britânico, que fez a sétima volta mais rápida da Q3, mas foi autorizado a partir da sexta posição da grelha porque George Russell foi penalizado em duas posições.

O piloto da Mercedes bloqueou alguns dos seus adversários à saída da via das boxes porque não se afastou o suficiente para a esquerda. Ao fazê-lo, ele violou a nova regra que foi introduzida antes do fim de semana no Brasil.

Grelha de partida GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590*

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

13º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562*

15º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567*

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275

* Penalização de duas posições