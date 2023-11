Christian Horner : "Verstappen n'a eu qu'une seule chance".

Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, qu'il y ait des falaises ou des orages, il y a une constante : on peut compter sur le champion du monde Max Verstappen. Alors qu'un violent orage se rapprochait de plus en plus de l'Autódromo José Carlos Pace, le Néerlandais de 26 ans a su garder son sang-froid et a réussi sa performance.

Le triple champion de Formule 1 a ainsi décroché sa 31e pole position dans la catégorie reine, sa 11e cette saison (après Bahreïn, l'Australie, Monaco, l'Espagne, le Canada, l'Autriche, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Japon et le Qatar), sa deuxième au Brésil après 2019.

Pour son écurie Red Bull Racing, il s'agit de la 94e pole en Formule 1 et de la 13e de la saison, plus la quatrième au Brésil (2011, 2013, 2019, 2023), deux de Sebastian Vettel, deux de Max Verstappen.

Christian Horner, directeur de l'équipe RBR : "La séance de qualification a été dominée par la météo et a même été interrompue pour cette raison. Max a constamment bien piloté dans différentes conditions, comme nous le connaissons de lui".



"Alors que le ciel s'assombrissait, nous savions qu'il n'y aurait qu'une seule tentative et que tout devait être parfait. Mais Max a livré la marchandise, une fois de plus".



"En ce qui concerne Pérez, qui a réalisé le neuvième meilleur temps, le Mexicain a été un peu malchanceux. Il s'est retrouvé dans le drapeau jaune présenté suite à la glissade de Piastri. La pluie est arrivée avant qu'il ne puisse prendre un nouveau départ. Mais nous sommes sûrs qu'il peut gagner des places en course".





GP-Qualifying, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10.547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275