Christian Horner: "Verstappen ha avuto solo una possibilità".

L'ultima sessione di prove del Gran Premio di San Paolo è stata dominata dall'avvicinarsi del temporale. Il team boss della Red Bull Racing, Christian Horner: "Max ha guidato in modo eccellente in diverse condizioni".

Che ci sia il sole o la pioggia, un acquazzone o una tempesta, c'è una costante: il campione del mondo Max Verstappen è affidabile. Mentre un forte temporale si avvicinava all'Autódromo José Carlos Pace, il 26enne olandese ha mantenuto i nervi saldi e ha realizzato la sua performance al meglio.

Il tre volte campione di Formula 1 ha così conquistato la sua 31ª pole position nella classe regina, l'undicesima in questa stagione (dopo Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Giappone e Qatar) e la seconda in Brasile dal 2019.

Per il suo team Red Bull Racing si tratta della 94ª pole in Formula 1 e della 13ª in questa stagione, oltre alla quarta in Brasile (2011, 2013, 2019, 2023), due di Sebastian Vettel e due di Max Verstappen.

Christian Horner, Team Principal della RBR: "Le qualifiche sono state dominate dalle condizioni meteorologiche e alla fine sono state persino annullate a causa di esse. Max ha guidato costantemente bene in condizioni diverse, proprio come sappiamo che può fare".



"Quando il cielo si è fatto sempre più scuro, sapevamo con certezza che c'era un solo tentativo e che tutto doveva andare per il verso giusto. Ma Max ce l'ha fatta, ancora una volta".



"Per quanto riguarda Pérez, che ha ottenuto il nono tempo, il messicano è stato un po' sfortunato. È incappato nella bandiera gialla esposta a causa della scivolata di Piastri. La pioggia è arrivata prima che potesse fare un altro tentativo. Ma siamo sicuri che potrà recuperare posizioni in gara".





Qualifiche GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275