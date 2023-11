A la muerte de Erich Zakowski (Zakspeed)

En la mañana del 4 de noviembre de 2023, recibimos la triste noticia de que Erich Zakowski había fallecido poco antes de cumplir 90 años (25 de noviembre). En las décadas de 1970 y 1980, este nativo de Prusia Oriental no sólo fue una de las mentes más pintorescas, sino sobre todo una de las más imaginativas del automovilismo alemán.

Cuando piensas en "Zak", maravillosos coches de carreras pasan ante tu ojo interior. Escort amarillo-verde, Escort negro, Capri turbo en todos los colores de los patrocinadores, Mustang rojo-blanco-azul en los EE.UU. - todos ellos son su legado a la comunidad de carreras, sin el cual un largo período de automovilismo habría sido impensable.

Innumerables éxitos nacionales e internacionales atestiguan el poder creativo del imparable técnico y su equipo. Y, sin embargo, la obra de su vida también se vio ensombrecida por contratiempos y decepciones.

"Todavía no lo he asumido todo", dijo Erich Zakowski en una ocasión, pensativo, hace más de una década, y nada decisivo cambió hasta su muerte.

Detrás del hombre de la melena plateada más famosa del panorama automovilístico se esconden incontables años de éxitos, pero también experiencias tristes y decepcionantes.

Tanto lo uno como lo otro han sido ampliamente difundidos en los medios de comunicación. Hasta el final, Zak se sentó pensativo en el sofá de su acogedora casa de Balkhausen, con vistas a Nürburg, a un kilómetro de distancia.



Para caracterizar un poco a Erich Zakowski como persona, puedo contarles mis experiencias personales: Como había buena química entre nosotros, no pude resistirme a su oferta de trabajar para él.



Sin embargo, al cabo de medio año de prueba, nos dimos cuenta de que nuestra idea conjunta de agrupar en mis manos los asuntos jurídicos y de relaciones públicas de Zakspeed no podía llevarse a cabo de la forma que habíamos previsto.



La forma en que Erich manejó esta situación es indicativa de su naturaleza filantrópica: "Te dejaré libre para que busques por ahí un trabajo adecuado, y hasta que encuentres algo adecuado, estaré encantado de que trabajes para nosotros". Se puede buscar un jefe así durante mucho tiempo.



En aquel momento, los dos no sólo nos divorciamos en los mejores términos, como suele decirse, sino como verdaderos amigos. Mirando atrás, me doy cuenta de que el carisma de Erich hacía difícil hacer relaciones públicas para y con él.



Cuando me trasladé a BMW en 1981, los caminos de Erich y los míos se cruzaron una y otra vez. Y estos encuentros siempre se caracterizaron por la calidez que hizo que a tanta gente le gustara tanto Erich.



Después de su extraordinariamente exitosa etapa en las carreras de turismos y coches de serie, había decidido embarcarse en su aventura en la Fórmula 1, y como los alemanes, naturalmente, nos manteníamos unidos, los pilotos de BMW se reunían a menudo con él.



Así que yo fui uno de los que puso en contacto a Zak con Wolfgang-Peter Flohr. En cualquier caso, la colaboración entre ambos en la pista resultó ser extremadamente beneficiosa: Los BMW M3 de Zakspeed fueron parte integrante de las mejores pruebas del Campeonato Alemán de Turismos de 1987 a 1989.



Prácticamente no quedaba nada de su antiguo imperio de concesionarios de automóviles, concesionarios de camiones y el mundialmente famoso departamento de carreras Zakspeed. Desde sus humildes comienzos en 1968, se abrió camino hasta las categorías más altas del automovilismo profesional.



Sus superrápidos Ford Escort y Ford Capri Turbo, con los que Dieter Glemser, Hans Heyer y Klaus Ludwig ganaron el Campeonato Alemán de Carreras, son legendarios. Cinco títulos de campeón allí para Zakspeed, más éxito que cualquier otro equipo DRM.



Pero Erich Zakowski quería aún más. Tenía que seguir el atractivo de la Fórmula 1.



Inspirado por el rendimiento del turbo de cuatro cilindros que había desarrollado, Zak incluso dio el paso de construir el chasis de Fórmula 1 él mismo. Sin embargo, el éxito no llegó. La distancia con los equipos ricos de McLaren, Brabham, Williams, Ferrari y compañía era demasiado grande. Sólo dos puntos en el campeonato fueron una pequeña recompensa por el duro trabajo: el 5º puesto en Imola 1987 para Martin Brundle.



El cambio de su propio motor controlado a la poco fiable Yamaha de ocho cilindros anunció el final de la era Zakspeed F1: Los patrocinadores abandonaron el barco y 1989 fue el final.



El único rayo de esperanza en aquellos años fue otra exitosa participación en turismos: Eric van de Poele ganó el DTM en 1987 con el Zakspeed-BMW M3.



Después de eso, las cosas se calmaron en torno a Erich.



Él, que siempre había estado en el candelero, donde se clasificaban todos los pilotos, fue perdiendo poco a poco el control de su grupo empresarial. "No fui consciente de lo que estaba pasando durante mucho tiempo. Todavía hoy no lo sé exactamente. De repente no poseía prácticamente nada". Sus hijos Peter, él mismo muy buen piloto de carreras durante mucho tiempo, y Philipp se dedican al automovilismo profesional.



Tras unos años en las Islas Canarias, Zakowski regresó a Balkhausen, a poca distancia en coche de su querido Nürburgring. Una última pequeña y tranquila felicidad tras una agitada vida profesional en el gran automovilismo.



¡Gracias por todos los grandes momentos y sensaciones que has dado al automovilismo y a nosotros, querido Erich!