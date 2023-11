A propos du décès d'Erich Zakowski (Zakspeed)

Le matin du 4 novembre 2023, nous apprenons avec tristesse le décès d'Erich Zakowski peu avant son 90e anniversaire (25 novembre). Dans les années 1970 et 1980, ce natif de Prusse orientale était non seulement l'un des esprits les plus brillants du sport automobile allemand, mais aussi et surtout l'un des plus imaginatifs.

En pensant à "Zak", de célèbres voitures de course défilent devant nos yeux. Escort jaune et verte, Escort noire, Turbo-Capri aux couleurs de tous les sponsors, Mustang rouge, blanche et bleue aux États-Unis - elles constituent toutes son héritage pour la communauté du sport automobile, sans lequel une longue période de sport automobile aurait été impensable.

D'innombrables succès nationaux et internationaux témoignent de la force créatrice de ce technicien inarrêtable et de sa troupe. Et pourtant, l'œuvre de sa vie a également été assombrie par des revers et des déceptions.

"Je n'ai toujours pas digéré tout cela", a déclaré un jour Erich Zakowski, pensif, il y a plus de dix ans déjà - et rien de décisif n'a changé jusqu'à sa mort.

Derrière l'homme à la crinière argentée la plus célèbre de la scène des courses se trouvent d'innombrables années de succès, mais aussi des expériences tristes et décevantes.

Les unes et les autres ont été largement décrites dans les médias. Jusqu'à la fin, Zak est resté assis, pensif, sur le canapé de sa confortable maison de Balkhausen, avec vue sur le château de Nürburg, à un kilomètre de là.



Pour caractériser un peu l'homme qu'était Erich Zakowski, je peux vous parler de mon expérience personnelle : L'alchimie entre nous était telle que je n'ai pas pu résister à sa proposition de travailler pour lui.



Après six mois de stage, nous avons toutefois constaté que notre idée commune de regrouper les affaires juridiques et les relations publiques de Zakspeed entre mes mains ne pouvait pas être mise en œuvre comme prévu.



La manière dont Erich a géré cette situation est révélatrice de son tempérament philanthropique : "Je te laisse libre de chercher un emploi qui te convienne, et tant que tu n'as pas trouvé ce qui te convient, je suis heureux que tu travailles chez nous". On peut chercher longtemps un tel patron.



A l'époque, nous avons tous deux divorcé non seulement, comme on dit, en bons termes, mais aussi en véritables amis. Avec le recul, je sais qu'il était difficile de faire des relations publiques pour et avec Erich à cause de son charisme.



Lorsque j'ai rejoint BMW en 1981, Erich et moi nous sommes croisés à plusieurs reprises. Et ces rencontres étaient toujours empreintes de cette cordialité qui fait que tant de gens apprécient Erich.



Après une période exceptionnellement réussie dans le sport des voitures de tourisme et de production, il avait décidé de se lancer dans l'aventure de la Formule 1, et comme nous, les Allemands, étions naturellement solidaires, les BMWistes se retrouvaient souvent avec lui.



Et c'est ainsi que j'ai été l'un de ceux qui ont mis le zak en contact avec Wolfgang-Peter Flohr. Quoi qu'il en soit, la collaboration entre les deux hommes sur la piste de course a été particulièrement bénéfique : De 1987 à 1989, les BMW M3 de Zakspeed étaient incontournables dans le championnat allemand des voitures de tourisme.



Il ne lui est pratiquement rien resté de son ancien empire de concessionnaires automobiles, de concessionnaires de camions et du département de course Zakspeed de renommée mondiale. Depuis ses débuts modestes, il s'est hissé dans les plus hautes classes du sport automobile professionnel à partir de 1968.



Ses Ford Escort et Ford Capri Turbo super rapides, avec lesquelles Dieter Glemser, Hans Heyer et Klaus Ludwig ont remporté le championnat allemand de course automobile, sont devenues légendaires. Cinq titres de champion là-bas pour Zakspeed, avec plus de succès que n'importe quelle autre équipe du DRM.



Mais Erich Zakowski voulait encore plus. Il devait répondre à l'appel de la Formule 1.



Animé par les performances du moteur quatre cylindres turbo qu'il avait développé, Zak a même osé construire lui-même le châssis de la Formule 1. Mais le succès n'était pas au rendez-vous. Le retard par rapport aux riches équipes de McLaren, Brabham, Williams, Ferrari et autres était trop important et seuls deux points en championnat du monde venaient récompenser le travail acharné - 5e place à Imola en 1987 pour Martin Brundle.



Le passage d'un moteur propre maîtrisé à un huit cylindres peu fiable de Yamaha marqua la fin de l'ère Zakspeed F1 : Les sponsors se sont retirés, et en 1989, c'était fini.



Seule lueur d'espoir dans ces années-là, un engagement réussi en voitures de tourisme : avec la BMW M3 de Zakspeed, Eric van de Poele a remporté en 1987 le très disputé DTM.



Ensuite, tout s'est calmé autour d'Erich.



Lui qui avait toujours été sous les feux de la rampe, chez qui tous les pilotes de rang avaient roulé - il a peu à peu perdu la maîtrise de son groupe d'entreprises. "Pendant longtemps, je n'ai pas su ce qui se passait. Aujourd'hui encore, je ne le sais pas exactement. Tout à coup, pratiquement plus rien ne m'appartenait". Ses fils Peter, lui-même longtemps un très bon pilote de course, et Philipp évoluent dans le sport automobile professionnel.



Après quelques années passées aux Canaries, Zakowski était revenu à Balkhausen, à deux pas de son cher circuit du Nürburgring. Un dernier petit bonheur tranquille après une vie professionnelle mouvementée dans le grand sport automobile.



Merci pour tous les grands moments et les émotions que tu as offerts au sport automobile et à nous, cher Erich !