La morte di Erich Zakowski (Zakspeed)

La mattina del 4 novembre 2023 abbiamo ricevuto la triste notizia che Erich Zakowski è morto poco prima del suo 90° compleanno (25 novembre). Negli anni '70 e '80, il nativo della Prussia Orientale è stato non solo una delle menti più colorate, ma soprattutto una delle più fantasiose del motorsport tedesco.

Quando si pensa a "Zak", davanti all'occhio interno passano meravigliose auto da corsa. Escort giallo-verde, Escort nera, Capri turbo in tutti i colori degli sponsor, Mustang rosso-bianco-blu negli Stati Uniti: sono tutti suoi lasciti alla comunità delle corse, senza i quali un lungo periodo di motorsport sarebbe stato impensabile.

Innumerevoli successi nazionali e internazionali testimoniano la forza creativa dell'inarrestabile tecnico e del suo team. Tuttavia, il lavoro di una vita è stato anche oscurato da battute d'arresto e delusioni.

"Non ho ancora fatto i conti con tutto questo", disse Erich Zakowski più di dieci anni fa, e fino alla sua morte non è cambiato nulla di decisivo.

Dietro l'uomo con la criniera argentata più famosa della scena agonistica si celano innumerevoli anni di successo, ma anche esperienze tristi e deludenti.

Sia le une che le altre sono state ampiamente pubblicizzate dai media. Fino alla fine, Zak si è seduto pensieroso sul divano della sua accogliente casa di Balkhausen, con vista sul Nürburg a un chilometro di distanza.



Per caratterizzare un po' Erich Zakowski come persona, posso raccontare le mie esperienze personali: Poiché tra noi c'era una buona intesa, non ho potuto resistere alla sua offerta di lavorare per lui.



Tuttavia, dopo mezzo anno di prova, ci siamo resi conto che la nostra idea comune di riunire le questioni legali e di PR di Zakspeed nelle mie mani non poteva essere attuata nel modo in cui avevamo previsto.



Il modo in cui Erich ha gestito questa situazione è indicativo della sua natura filantropica: "Ti lascio libero di guardarti intorno per trovare un lavoro adatto, e finché non ne trovi uno adatto, sarò felice che tu lavori per noi". Si può cercare un capo così per molto tempo.



All'epoca, noi due non solo divorziammo in buoni rapporti, come si suol dire, ma anche come veri amici. Ripensandoci, mi rendo conto che il carisma di Erich rendeva difficile fare PR per e con lui.



Quando mi sono trasferito in BMW nel 1981, le strade di Erich e mie si sono incrociate più volte. E questi incontri erano sempre caratterizzati dal calore che rendeva Erich molto simpatico a tante persone.



Dopo il suo straordinario successo nelle corse di auto da turismo e di serie, aveva deciso di intraprendere la sua avventura in Formula 1 e, poiché noi tedeschi siamo naturalmente uniti, i piloti BMW si riunivano spesso con lui.



Così sono stato uno di quelli che ha messo in contatto Zak con Wolfgang-Peter Flohr. In ogni caso, la collaborazione tra i due in pista si è rivelata estremamente vantaggiosa: Le BMW M3 di Zakspeed furono parte integrante dei principali eventi del Campionato Tedesco Turismo dal 1987 al 1989.



Non è rimasto praticamente nulla del suo precedente impero di concessionari di auto, concessionari di camion e del reparto corse Zakspeed, famoso in tutto il mondo. Dalle sue umili origini nel 1968, si è fatto strada fino alle classi più alte delle corse professionali.



Le sue velocissime Ford Escort e Ford Capri Turbo, con le quali Dieter Glemser, Hans Heyer e Klaus Ludwig hanno vinto il Campionato tedesco di corse, sono leggendarie. Cinque titoli di campionato per Zakspeed, più di qualsiasi altro team DRM.



Ma Erich Zakowski voleva ancora di più. Doveva seguire il richiamo della Formula 1.



Ispirato dalle prestazioni del turbo a quattro cilindri che aveva sviluppato, Zak fece addirittura il passo di costruire lui stesso il telaio di Formula 1. Il successo, però, non si concretizzò. Tuttavia, il successo non si concretizzò. Il divario con i ricchi team McLaren, Brabham, Williams, Ferrari e Co. era troppo grande. Solo due punti nel campionato furono una piccola ricompensa per il duro lavoro svolto: il 5° posto di Martin Brundle a Imola 1987.



Il passaggio dal proprio motore controllato all'inaffidabile otto cilindri Yamaha annunciò la fine dell'era Zakspeed F1: Gli sponsor abbandonarono la nave e il 1989 fu la fine.



L'unico raggio di speranza in quegli anni fu un altro impegno di successo nelle auto da turismo: Eric van de Poele vinse l'agguerrito DTM nel 1987 con la Zakspeed-BMW M3.



Dopo di allora, le cose si fecero tranquille per Erich.



Lui, che era sempre stato sotto i riflettori, dove tutti i piloti erano classificati, perse gradualmente il controllo del suo gruppo aziendale. "Per molto tempo sono stato all'oscuro di ciò che stava accadendo. Ancora oggi non lo so esattamente. All'improvviso non possedevo praticamente nulla". I suoi figli Peter, a sua volta ottimo pilota per molto tempo, e Philipp sono impegnati nel motorsport professionale.



Dopo alcuni anni trascorsi alle Isole Canarie, Zakowski è tornato a Balkhausen, a poca distanza dal suo amato Nürburgring. Un'ultima piccola, tranquilla felicità dopo una vita professionale ricca di eventi nel grande motorsport.



Grazie per tutti i grandi momenti e le sensazioni che hai regalato al motorsport e a noi, caro Erich!