Sobre a morte de Erich Zakowski (Zakspeed)

Na manhã de 4 de novembro de 2023, recebemos a triste notícia de que Erich Zakowski tinha morrido pouco antes do seu 90º aniversário (25 de novembro). Nas décadas de 1970 e 1980, o natural da Prússia Oriental foi não só uma das mentes mais coloridas, mas sobretudo uma das mais imaginativas do desporto automóvel alemão.

Quando pensamos em "Zak", passam-nos pela cabeça carros de corrida maravilhosos. Escort verde-amarelo, Escort preto, Capri turbo em todas as cores dos patrocinadores, Mustang vermelho-branco-azul nos EUA - todos eles são o seu legado para a comunidade automobilística, sem o qual um longo período de desporto automóvel teria sido impensável.

Inúmeros sucessos nacionais e internacionais testemunham o poder criativo do imparável técnico e da sua equipa. No entanto, o trabalho da sua vida foi também ensombrado por contratempos e desilusões.

"Ainda não me conformei com tudo isto", disse Erich Zakowski, pensativo, há mais de uma década - e nada de decisivo mudou até à sua morte.

Por detrás do homem com a juba prateada mais famosa do mundo das corridas, encontram-se inúmeros anos de sucesso, mas também experiências tristes e decepcionantes.

Tanto umas como outras foram amplamente divulgadas nos meios de comunicação social. Até ao fim, Zak sentou-se pensativo no sofá da sua acolhedora casa em Balkhausen - com vista para Nürburg a um quilómetro de distância.



Para caraterizar um pouco Erich Zakowski como pessoa, posso falar-vos das minhas experiências pessoais: Como havia uma boa química entre nós, não resisti à sua proposta de trabalhar para ele.



No entanto, ao fim de meio ano de experiência, apercebemo-nos de que a nossa ideia conjunta de juntar os assuntos jurídicos e de relações públicas da Zakspeed nas minhas mãos não podia ser implementada da forma que pretendíamos.



A forma como Erich lidou com esta situação é reveladora da sua natureza filantrópica: "Deixo-te à vontade para procurares um emprego adequado e, até encontrares algo adequado, terei todo o gosto em que trabalhes para nós." Um patrão assim pode ser procurado durante muito tempo.



Na altura, nós os dois não só nos divorciámos nos melhores termos, como se costuma dizer, mas também como verdadeiros amigos. Olhando para trás, apercebo-me que o carisma de Erich tornou difícil fazer relações públicas para e com ele.



Quando me mudei para a BMW em 1981, os meus caminhos e os do Erich cruzaram-se várias vezes. E estes encontros foram sempre caracterizados pelo calor que fez com que muitas pessoas gostassem tanto do Erich.



Após o seu extraordinário sucesso nas corridas de carros de turismo e de produção, ele decidiu embarcar na sua aventura na Fórmula 1 e, como nós, alemães, nos unimos naturalmente, os pilotos da BMW reuniam-se frequentemente com ele.



Por isso, fui uma das pessoas que pôs o Zak em contacto com Wolfgang-Peter Flohr. Em todo o caso, a colaboração entre os dois na pista revelou-se extremamente benéfica: De 1987 a 1989, os BMW M3 da Zakspeed foram parte integrante dos eventos de topo do Campeonato Alemão de Carros de Turismo.



Do seu antigo império de concessionários de automóveis, concessionários de camiões e do mundialmente famoso departamento de corridas Zakspeed não restou praticamente nada. Desde os seus humildes começos em 1968, ele trabalhou até chegar às classes mais altas das corridas profissionais.



Os seus super-rápidos Ford Escort e Ford Capri Turbo, com os quais Dieter Glemser, Hans Heyer e Klaus Ludwig venceram o Campeonato Alemão de Corridas, são lendários. Foram cinco títulos de campeão para a Zakspeed, mais bem sucedidos do que qualquer outra equipa DRM.



Mas Erich Zakowski queria ainda mais. Ele tinha de seguir a atração da Fórmula 1.



Inspirado pelo desempenho do turbo de quatro cilindros que tinha desenvolvido, Zak chegou mesmo a construir ele próprio o chassis de Fórmula 1. No entanto, o sucesso não se concretizou. A distância para as equipas ricas da McLaren, Brabham, Williams, Ferrari e companhia era demasiado grande. Apenas dois pontos no campeonato foram uma pequena recompensa pelo trabalho árduo - 5º lugar em Imola 1987 para Martin Brundle.



A mudança do seu próprio motor controlado para o pouco fiável Yamaha de oito cilindros anunciou o fim da era Zakspeed F1: Os patrocinadores abandonaram o barco e 1989 foi o fim.



O único raio de esperança nesses anos foi outro compromisso bem sucedido com os carros de turismo: Eric van de Poele ganhou o muito disputado DTM em 1987 com o Zakspeed-BMW M3.



Depois disso, as coisas acalmaram à volta de Erich.



Ele, que sempre esteve no centro das atenções, onde todos os pilotos eram classificados, perdeu gradualmente o controlo do seu grupo empresarial. "Durante muito tempo, não tive consciência do que estava a acontecer. Ainda hoje não sei exatamente. De repente, não tinha praticamente nada". Os seus filhos Peter, ele próprio um excelente piloto de corridas durante muito tempo, e Philipp estão envolvidos no desporto automóvel profissional.



Depois de alguns anos nas Ilhas Canárias, Zakowski regressou a Balkhausen, a uma curta distância de carro do seu amado Nürburgring. Uma última pequena e tranquila felicidade depois de uma vida profissional agitada nos grandes desportos motorizados.



Obrigado por todos os grandes momentos e sentimentos que proporcionaste ao desporto automóvel e a nós, caro Erich!