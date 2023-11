Mika Häkkinen : Deux pilotes peuvent battre Verstappen

Mika Häkkinen a mené une magnifique carrière en GP : 161 participations au championnat du monde, 20 victoires, champion du monde en 1998 et 1999 avec McLaren-Mercedes. Aujourd'hui, le Finlandais, âgé de 55 ans, travaille comme ambassadeur de marque, entre autres pour Unibet, la Formule 1 ou Johnnie Walker.

Avant le week-end de sprint de São Paulo, Häkkinen a déclaré à propos de Max Verstappen et de sa grandiose saison de GP, qui compte désormais 16 victoires (sur 19 manches du championnat du monde) : "Je ne vois que deux pilotes qui ont le format pour empêcher Verstappen de gagner - ce sont Lewis Hamilton et Lando Norris".

A ce moment-là, Häkkinen ne savait toutefois pas encore qu'Hamilton ne terminerait que cinquième et Norris seulement septième lors des turbulentes qualifications du GP de São Paulo. Une situation de départ difficile pour la course de championnat du monde.

Häkkinen explique ainsi son choix : "Pour moi, Max est le favori pour la victoire numéro 17 de la saison, mais Lewis et Lando roulent dans une forme éblouissante, c'est donc à eux que je fais le plus confiance pour mettre des bâtons dans les roues de Verstappen".

"Hamilton et Norris ont réalisé un fabuleux Grand Prix du Mexique, quand on les regarde, on sent vraiment la flamme. C'est cet élan qu'ils doivent concrétiser au Brésil".



"C'est incroyable que Max ait pu gagner autant de courses cette saison. 16 manches de championnat du monde, c'est autant que lorsque j'étais pilote, c'était toute la saison ! Et la position de départ ne semble pas avoir d'importance. La voiture est une grande polyvalente, capable de gagner sur presque tous les circuits. Et Max a le chic pour tirer le meilleur parti de cette voiture de course".





GP-Qualifying, Brésil

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10.547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275